Windows AI: la prossima versione si affida quasi totalmente all’Intelligenza Artificiale presente nel suo codice | Non potrai più sbarazzartene

Ebbene sì, il colosso tech di Redmond vuole stupire tutti gli utenti nel mondo con i trucchi magici dell’Intelligenza Artificiale.

Sarà, in pratica, un binomio veramente perfetto e tutti coloro i quali inizieranno ad avvalersi dei suoi servigi, non potranno più fare a meno di utilizzarlo. Ormai, l’Ai la fa da padrona dovunque. Tutti i colossi tecnologici stanno facendo a gara a chi offre il servizio migliore. Pensiamo, ad esempio, a Google, con la sua Gemini, già in fase di roll out.

Ma siamo sicuri che Windows sarà in grado di stupire tutti e, soprattutto, farà innamorare gli utenti che, da sempre, utilizzano i suoi prodotti, compreso il sistema operativo. Certo, è facile far innamorare gli utenti che già lo utilizzano. Un po’ meno semplice è incuriosire chi si muove diversamente. Pensiamo, ad esempio, a tutti gli utenti del suo competitor principale: Apple.

Il nome in codice della novità in arrivo è Hudson Valley. E l’Intelligenza Artificiale sarà non parte integrante, ma risulterà essere il perno principale. Sarà il motore di ciò che arriverà. Gli utenti faranno la sua conoscenza tramite l’interfaccia e le applicazioni che andranno a comporla. La piattaforma complessiva, invece, avrà un nome a parte.

Si chiamerà, anzi, si chiama Germanium. Questa arriverà già nei primi mesi dell’anno. In particolar modo, questa piattaforma arriverà, secondo quanto dichiarato, in primavera. Discorso diverso, invece, per la Hudson Valley che dovrebbe arrivare più tardi, durante la stagione invernale. Ma vediamo quali saranno le caratteristiche di ciò che sarà il futuro di Windows.

Windows: la generazione futura del sistema operativo passa per l’Ai.

Innanzitutto, però, prima di svelarvi le novità maggiori, vi diciamo che non ci saranno gli aggiornamenti costanti cui Windows ha abituato tutti. Ci saranno soltanto aggiornamenti annuali. In più, non è detto che il nuovo sistema operativo si chiamerà Windows 12. Detto ciò, fatte queste dovute precisazioni, vi diciamo che questo sistema operativo sarà molto più performante.

Sì, le prestazioni saranno migliori ed anche l’interazione tra l’utente e la macchina sarà migliore, dato che la comprensione delle richieste degli utenti sarà maggiore. Grazie all’Intelligenza Artificiale anche la cronologia sarà più intuitiva. Arriverà, poi, una nuova area nelle App di Microsoft 365. Parliamo di quella “creator“.

Anche le prestazioni della batteria saranno di gran lunga migliori. Per quanto riguarda, infine, l’interfaccia, la taskbar, secondo quanto riportato da numerosissime indiscrezioni, entrerà a far parte della barra strumenti. Quest’ultima, poi, non sarà in basso, ma gli utenti potranno trovarla nella parte superiore dello schermo.