Lavanderia, ora basta: ecco come fanno a stirare ogni indumento in 3 soli passaggi | Applica questo metodo e diventerai una scheggia

Come stirare i vestiti senza dover perdervi ore e ore? Scopriamo insieme un piccolo trucco, una soluzione capace di ‘tagliare’ drasticamente i tempi.

Tra le tante attività casalinghe appare difficile immaginare qualcosa di più noioso, di più pesante, di più perdi tempo delle operazioni di stiraggio dei vestiti. Le camicie, in particolar modo, richiedono operazioni lunghe e frustranti, dove la piega, lo sfarfallio, l’imperfezione è sempre in agguato.

E allora, che cosa si fa? Di solito, invece di affrontare il problema, si preferisce rimandarlo, ripetere che ‘lo si farà più tardi’. E intanto i panni da stirare aumentano inesorabili, con grandi pile in giro per casa.

Esiste tuttavia una soluzione, una tecnica miracolosa che consente, in pochi, veloci, passaggi di stirare con efficacia i propri vestiti. Non è certo un segreto, ma con grande semplicità la procedura adottata dalla gran parte delle lavanderie di tutto il mondo, spesso alle prese con indumenti molto difficili da stirare per l’incuria dei possessori, situazioni pregresse o pura quantità di materiale.

Naturalmente, quali primi elementi, è necessario possedere un buon ferro da stiro elettrico, carico e funzionante, e un’asse di buone dimensioni, stabile e pronta all’uso. E’ sempre bene porre attenzione alla manutenzione del ferro da stiro, assicurandosi che funzioni alla perfezione. Occorre inoltre sgomberare l’area dove si procederà a stirare, onde non avere ostacoli od oggetti ingombranti nei quali inciampare.

Come stirare in maniera veloce, rapida ed efficiente

La procedura prevede di inserire, nel ferro da stiro, un po’ di aceto; ponendo attenzione a che non si bagni esternamente il ferro. Va da sé; molto dipende dal tipo di apparecchio utilizzato e dalle sue specifiche tecniche. Utilizzare sostanze diverse dall’acqua potrebbe essere pericoloso; lo si fa a proprio rischio e pericolo.

Dopo aver versato l’aceto, si accende il ferro da stiro e lo si lascia riscaldare; successivamente si preme il tasto del vapore e l’aceto vaporizzato verrà diffuso all’interno dell’apparecchio e nell’aria. L’azione sarà duplice: sgrassatore e antisettico, appianando ogni residuo di sporco presente nel ferro. Solitamente, nel caso del ferro da stiro, ci si riferisce al temibile nemico di ogni lavanderia, cioè il calcare.

Dopo essersi assicurati che il ferro è perfettamente pulito grazie all’aceto, si potrà riprendere a ritmo e velocità raddoppiata l’operazione di stiraggio, potendo contare su un apparecchio finalmente funzionante al cento per cento. Una soluzione tanto rapida, quanto efficace.