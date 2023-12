iPhone: Apple presenta la nuova variante All-Screen, senza tasti ne fori per telecamere | Ecco quando arriva e quanto costerà

Le novità, quando si parla della società di Cupertino, non finiscono mai e bisogna restare sempre al passo per non perdersi nulla.

Certo, la Apple, nell’ultimo periodo ha fatto sì che gli utenti storcessero un po’ il naso per ciò che è successo. Ma quello che sta per arrivare farà in modo che tutti possano ricredersi e tornare a sognare. Prima di svelarvi ciò che sta per arrivare, però, non si può dare un cenno, anche se rapidissimo, a ciò che è successo dallo scorso settembre.

Sì, il mese è quello del lancio sia degli smartphone dell’azienda sia del nuovo sistema operativo. possiamo dire che i problemi relativi alla società di Cupertino abbiano avuto come protagonisti principali proprio loro. In realtà, sono completamente interconnessi. Ciò vuol dire che gli iPhone 15 hanno avuto problemi a causa di iOS 17.

Purtroppo, come ben sapete, si scaricavano subito e le versioni Pro e Pro Max non potevano essere tenute tra le mani dagli utenti perché si surriscaldavano troppo. Arrivavano a temperature davvero assurde. E, come ben sapete, se uno smartphone del genere registra temperature troppo alte, finisce col rovinarsi molto prima del tempo.

Ora, però, c’é una notizia che ha fatto sognare già tutti gli addetti ai lavori e molti utenti che hanno potuto apprezzarla. Per questo motivo, abbiamo deciso di svelarvi qualcosa che fino a poco tempo fa era praticamente impensabile. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Apple compiesse un passo del genere. Vediamo di cosa si tratta.

Addio a tasti e fotocamere: sarà uno schermo pieno!

Ebbene sì, è allo studio qualcosa di davvero eccezionale che porterà ad avere degli schermi senza fronzoli, senza tasti e senza fotocamere. Come? Non ci saranno le fotocamere per i selfie? No, è errato. Le fotocamere per i selfie ci saranno, ma non potranno essere viste. Si nasconderanno dietro agli schermi. Parliamo dell’under-display camera.

Certo, potreste dire che qualcosa del genere non sia performante, dato che si perde molta luminosità tenendo una fotocamera sotto il display. In questo caso, in pratica, la luce deve oltrepassare prima lo schermo e, poi, arriverà al sensore della fotocamera. Ma Apple non lascia mai nulla al caso. infatti, insieme ad Lg Innotek sta mettendo a punto un sistema innovativo.

Certo, non avremo questa tipologia di sche3rmi sugli iPhone prima del 2027, ma saremo sicuri che non ci sarà alcun problema relativo alla luce. Questo perché, entro la fine di quest’anno, la tipologia di schermi in questione, sarà in grado di ricevere il 20% in più di luce rispetto a quelli in circolazione ad oggi. Alla fine del 2024, questa percentuale salirà al 40%. I primi device ad avere, però, uno schermo UDC, saranno le versioni Pro di iPhone nel 2027.