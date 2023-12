Banche, tutte le filiali piccole chiuse in inverno: impossibile prelevare al Bancomat

Ed eccoci qui a parlare nuovamente di Banche e chiusure delle loro filiali fisiche sui territori e dei loro sportelli Bancomat.

In pratica, possiamo dire che sarà praticamente impossibile poter prelevare, per i cittadini, il proprio denaro contante. Insomma, si tratta di una vera e propria catastrofe. Non si riesce a tener conto di quante filiali e quanti ATM siano stati chiusi. Possiamo dire soltanto che siano numerosissimi. In realtà, come già noto, si tratta di una situazione che dura da tempo.

E’ iniziato tutto nel lontano 2012 e da quell’anno, fino a pochissimo tempo fa, sono spariti la metà di questi presidi bancari territoriali. Nell’ultimo periodo, poi, c’é stata una vera e propria mattanza. Basta pensare a quanti cittadini sono rimasti senza alcuno sportello bancomat all’interno del proprio comune di residenza. Sono oltre 5 milioni!

E’ un numero davvero altissimo. A pagarne le spese, però, sono stati, soprattutto, quei cittadini che hanno difficoltà a fare i conti con la tecnologia e, in alcuni casi, la ricusano addirittura. Questi, infatti, hanno bisogno del denaro contante. Hanno necessità di toccare con mano le banconote e di pagare così i loro acquisti.

Ovviamente, gioca un ruolo fondamentale anche la paura di incappare in truffe online o durante le transazioni digitali. Ma, ormai, il dado è tratto. I piani industriali dei vari Istituti di Credito italiani sono stati varati e prevedono la chiusura di tutto ciò che era caro ai cittadini: filiali fisiche ed ATM. E con l’arrivo della stagione invernale, questa situazione si farà ancora più tragica.

Addio ai prelievi Bancomat: questo inverno arriveranno le chiusure per tutte le filiali piccole!

Ebbene sì, sarà proprio così. Da una situazione dura, si passerà direttamente alla tragedia. Nessuno più sarà in grado di prelevare denaro contante all’interno del proprio comune di residenza. Sì, avete capito benissimo. Ne pagheranno le spese, soprattutto coloro i quali vivono nelle piccole località ed i clienti di filiali che hanno dimensioni piccole.

Queste, infatti, saranno definitivamente chiuse in favore dei grandi hub bancari che, però, si troveranno a molti chilometri di distanza. Si tratta di una vera e propria catastrofe che lascerà completamente isolati tutti quei paesini dell’entroterra ed anche tutte le piccole località di mare che, però, si trovano a molta distanza dai grandi centri urbani.

Insomma, bisognerà rimboccarsi le maniche ed imparare ad utilizzare tutti quei servizi digitali che sono offerti da tutti gli Istituti di Credito. Attenzione, però, perché le spese maggiori verranno pagate da questi utenti poc’anzi accennati, ma coloro che vivono nelle grandi città neanche se la passeranno benissimo. Anche in questo caso, le filiali di dimensioni medio piccole verranno chiuse!