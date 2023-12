Arriva Gemini, il progetto segreto di Google: tenuto segreto per paura di spaventare l’Umanità con la sua potenza | Nessuno ha mai osato tanto

La guerra tra i colossi tech, combattuta a suon di Intelligenza Artificiale, dura, ormai, da tantissimo tempo e continuerà a lungo.

Ed ora è Google a svelare qualcosa di davvero stratosferico, ma che, fino a pochissime ore fa, era un segreto di cui non dover parlare a nessuno, nemmeno al collega più fidato. Sì, perché il colosso tech di Mountain View, pensava di spaventare tutto il mondo a causa della sua potenza infinita. Ora, però, questo segreto è stato ampiamente svelato.

Nel tempo, abbiamo imparato a fare amicizia con l‘Intelligenza Artificiale. Pensiamo, ad esempio, ai vari assistenti vocali che ci sono in giro. C’é Siri per la Apple, Alexa per Amazon e, poi, c’é l’assistente vocale di Google. A questi, gli utenti di tutto il mondo chiedono di mettere a punto dei comandi o di rispondere a delle domande.

Poi, lo scorso anno, a novembre, è arrivato il chatbot di Intelligenza Artificiale per eccellenza. Parliamo di ChatGPT, sviluppato e lanciato sul mercato da OpenAi. Questo ha subito avuto un successo stratosferico ed ora gli utenti non riescono più a togliergli gli occhi di dosso. pensate che ad aprile si è scatenato il panico generale.

Il Garante per la Privacy, in Italia, ha deciso, infatti, che nessuno avrebbe più potuto utilizzarlo a causa di problematiche relative proprio alla mancata tutela della privacy degli utenti che utilizzavano questo chatbot. Per fortuna, però, questo divieto è stato subito eliminato e, quindi, gli utenti hanno potuto continuare ad utilizzarlo. Ora, però, ciò che sta facendo più notizia è Google con la sua Ai.

Gemini: l’Intelligenza Artificiale di Google, curata dal colosso tech sin dalla nascita!

Ebbene sì, possiamo dire che sia la creatura di Google e di nessun’altra azienda presente sui mercati internazionali. Ha curato tutto lei, o meglio i suoi sviluppatori. Ed è più potente ed affidabile di tutti gli altri servizi simili. Pensate che ci sono ben tre versioni. La prima, la Nano, è quella più efficiente da utilizzare su un solo dispositivo.

Poi, c’é la Pro per avviare un numero maggiore di attività e su più device. Infine, c’é la Ultra, la terza ed ultima versione. Come si può già evincere dal nome, questa è la più potente. Grazie ad essa, si potranno portare a termine attività davvero molto complesse. Stando, poi, a quanto dichiarato proprio da Google, è anche altamente sicuro.

Sono stati effettuati diversi test in merito ed hanno tutti offerto risultati davvero molto positivi. Il rilascio è stato già avviato in oltre 170 nazioni in tutto il mondo. E dovete sapere che anche Bard, il chatbot che abbiamo imparato a conoscere, usufruirà dei servigi di Gemini. La sua versione Nano sarà presente di default sui Google Pixel 8.