Smart home: ecco quanto risparmi ogni mese in bolletta se installi questi dispositivi | Li ammortizzi in un attimo ed hai tutte le comodità a disposizione

Come rendere la propria casa ‘smart’? Scopriamo insieme le meraviglie della domotica moderna.

Porte che si aprono da sole, frigoriferi ‘intelligenti’, impianti di riscaldamento che si regolano da sé, antifurto incorporati, telecamere pronte a ‘beccare’ l’intruso e impianti di aria condizionata proti a massimizzare efficienza e risparmio energetico. Non è fantascienza, ma sono i vantaggi di una casa ‘smart’, di una domotica applicata alla gestione quotidiana della casa.

Una casa ‘smart’ consente infatti di controllare i consumi di tutti i dispositivi attraverso una ‘centralizzazione’ dell’energia rapida ed efficiente. Il fine maggiore, specie in questi tempi di caro energia, è naturalmente ottimizzare i consumi e limitare quanto più possibile gli sprechi d’ogni genere. Dopotutto a chi non piace avere una bolletta economica?

Il principale vantaggio, in questo campo, viene offerto dall’app Home+Control che consente di evidenziare quanto e come sono stati superati i limiti di energia. Dopotutto si tratta anche di sicurezza della casa; in questo modo si possono evitare i black out.

Il primo elemento sul quale agire viene rappresentato dai consumi del gas per il riscaldamento. E’ infatti possibile risparmiare fino al 20% di energia elettrica a confronto con un impianto tradizionale, installando il termostato connesso Smarther2, abbinato alle termovalvole Netatmo. In questo modo sarà possibile impostare il riscaldamento, intervenire a distanza per diminuirlo, monitorare in tempo reale i consumi e – dettaglio cruciale – regolare la temperatura delle singole stanze. Un termostato davvero ‘intelligente’.

L’app alla base delle case smart, ‘Home+Control’

Uno strumento formidabile è inoltre costituito dall’app Home+Control dove si gestisce, a distanza, le funzioni della propria casa. Elettricità e prese in generale; illuminazione; persiane e tapparelle automatiche e così via. L’app consente, in maniera facile e veloce, di avere un quadro generale della casa ‘smart’. Una ‘chicca’ particolare è la possibilità di impostare che gli elettrodomestici si spengano in ordine di utilizzo, dopo aver superato determinate soglie di consumo.

E’ inoltre possibile impostare diversi scenari; ad esempio ‘giorno’, ‘notte’, ‘entra’ ed ‘esci’. L’applicazione opera con le luci smart certificate però con protocollo Zigbee 3.0. Si può inoltre vedere, da vicino, il consumo delle singole prese.

Vale la pena sottolineare che, nell’ambito della sicurezza della casa, la stessa App consente con un solo tasto di attivare le telecamere e il videocitofono per controllare cosa sta succedendo dentro casa e fuori, onde vigilare su possibili aggressioni e/o home invasion. Una necessità sempre più impellente nel quadro dell’Italia odierna, sempre più simile all’incertezza securitaria degli Stati Uniti.