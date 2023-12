Luoghi killer di batteria: se ti trovi qui si scarica subito I Non telefonare quando ti ci trovi

Perchè lo smartphone si ‘scarica’ più facilmente in determinate zone a confronto con altre? La ragione è in realtà molto semplice, ma difficile da risolvere.

La durata della carica di un cellulare non dipende necessariamente dalla propria batteria o da quanto è vecchio lo smartphone. Anzi, le ragioni potrebbero essere molto diverse; e, aggiungiamo noi, difficilmente immaginabili.

Nel caso della Apple – ma il ragionamento vale anche per i ‘normali’ smartphone – l’iPhone può scaricarsi anche solo perché collocato in una posizione ad esso negativa, potenzialmente capace di danneggiarlo.

Ma esistono davvero luoghi capaci di ‘drenare’ la batteria dell’iPhone? In realtà non funziona esattamente così. Quanto succede infatti è che stanze e luoghi dove la copertura della rete appare particolarmente bassa comportano uno sforzo ulteriore della batteria e pertanto ciò comporta che si scarichi con maggiore rapidità.

Se si vive ad esempio in montagna o si lavora nel sottosuolo, la ricezione sarà probabilmente scarsa; e di conseguenza il proprio smartphone si scaricherà con terrificante rapidità. Nel caso dell’iPhone, per quanto possa sembrare strano, è il cellulare stesso ad avvertire che, a causa del protratto sforzo, la batteria si esaurirà molto in fretta.

Come evitare l’abuso della batteria, ecco il trucco affinché perduri nel tempo

Naturalmente c’è una soluzione ed è alquanto semplice. Basta infatti attivare la modalità Aeroplano, ‘bloccando’ sul nascere l’emorragia di energia dal proprio cellulare. Si tratta di una modalità familiare ai molti; basta, dopotutto, aver preso un qualsiasi volo aereo, anche di breve durata.

C’è il ‘contro’ della situazione, il rovescio della medaglia; con una simile modalità inserita non si può né navigare, né ricevere sms o chiamate. Il cellulare diventa a tutti gli effetti ‘muto’. Non è una strategia perseguibile sul lungo periodo, ma solo in attesa di spostarsi in una zona con una migliore ricezione, riattivando la connessione.

In alternativa è sempre una buona idea cercare di connettersi a una rete Wifi, laddove disponibile; più la batteria si consuma rapidamente, più si sta degradando, portando alla morte il proprio smartphone. In linea di principio – con le dovute differenze da caso a caso – meno il cellulare si scarica, meno vi è il rischio che la batteria si rovini o venga irrimediabilmente danneggiata. Idealmente, l’opinione scientifica spetta come sempre ai tecnici, è preferibile che il cellulare non si scarichi mai completamente.