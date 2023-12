Unicredit, bellissime notizie in arrivo: approfittane immediatamente I Ci guadagnano tutti

Uno dei tre più grandi Istituti di Credito italiani sta per stupire tutti grazie a delle notizie davvero impressionanti e favorevoli.

Sì, questa volta non parleremo dei disagi che molti utenti stanno riscontrando a causa delle chiusure di filiali fisiche e sportelli bancomat, messe in atto dai vari Istituti di Credito italiani. Certo, questa è una situazione seria ed molto, ma molto seria e, finanche, delicata che deve essere presa in considerazione e costantemente monitorata.

Sì, perché, ormai, su tutto il territorio nazionale sono davvero tantissimi questi presidi territoriali che non esistono più. Possiamo dire che siano diventati come le oasi nel deserto: rari! Ed i cittadini fanno fatica a tenere il passo con la tecnologia e le soluzioni digitali offerte. Sono letteralmente ancorati al contante ed ai metodi di pagamento tradizionali.

Purtroppo per loro, però, ormai, non c’é più nulla da fare perché le decisioni sono state prese. In pratica, come ben sapete, i piani industriali sono stati varati e non si tornerà più indietro. In alcuni casi sono nate anche banche completamente digitali che non hanno filiali fisiche, sportelli bancomat ed il servizio di Home Banking sul web.

Ci sarà solo l’applicazione dedicata per poter comunicare. Ma questo è totalmente un altro discorso. Sì, perché vogliamo darvi, in questo articolo, una notizia davvero bellissima. Oseremmo dire che sia stupenda. E riguarda Unicredit e tutti i suoi clienti. pronti a scoprire di cosa si tratta? Bisogna approfittarne assolutamente!

Guadagno per tutti gli utenti: Unicredit vola!

Ebbene sì, non c’é riassunto che potesse venir fuori meglio rispetto a quanto detto. Sì, perché Unicredit vola letteralmente. E lo fa a Piazza Affari, in Borsa. E le prospettive per il futuro sono ancora migliori rispetto al presente ed a ciò che sta accadendo in questi giorni. pensate che, al momento, quello di Unicredit, è il miglior titolo quotato in Borsa.

Ovviamente, parliamo di quelli bancari. Alla fine di questo anno, le previsione che vedevano un utile di 5,6 miliardi di euro per questo Istituto di Credito, saranno abbondantemente smentite. Sì, perché gli utili netti arriveranno a 6,5 miliardi di euro! Anche per gli azionisti sarà un anno fantastico dato che verranno distribuiti ben 5,75 miliardi.

Sono cifre astronomiche, non credete? Ed anche per i risparmiatori andrà molto, ma molto bene. E’ arrivato il momento per tutti di approfittarne a mani basse. E’ una ghiottissima occasione per investire parte dei propri risparmi ottenendo anche un buono, anzi, ottimo margine di guadagno. Si combatterà, così, anche l’alto tasso di inflazione che sta depauperando tutti i risparmi.