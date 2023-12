Smartphone, il menù segreto per allungare la vita della batteria I Trovi l’impostazione nascosta qui

Quando si parla di smartphone, nonostante tutti i loro servizi offerti, molto spesso, c’é qualcosa che fa diventare matti tutti gli utenti.

Ebbene sì, stiamo parlando della batteria di questi dispositivi. Capita, sempre più spesso che questa si scarichi velocemente. A concorrere a tale problematica ci sono tutte quelle applicazioni presenti su questi dispositivi e quelle che vengono scaricate ed installate, in seguito all’acquisto, dagli utenti in tutto il mondo. Non c’è nessuno che non lo fa.

Dovete sapere che ci sono molte applicazioni che, oltre a consumare energia quando sono in funzione, lo fanno anche quando sono in background. Bisognerebbe, quindi, fare in modo che queste vengano proprio disattivate, una volta inutilizzate. Per fare ciò, poi, c’é bisogno anche di stare molto, ma molto attenti alle autorizzazioni loro fornite all’atto dell’installazione.

Quelle maggiormente utilizzate sono, senza ombra di dubbio tutte le piattaforme social, Facebook, Instagram, TikTok su tutte. Ma non scherzano neanche le applicazioni di messaggistica come WhatsApp, Telegram, Signal. Molto gettonate, tra gli utenti, ci sono anche quelle piattaforme che consentono di visionare contenuti come film, serie tv, documentari in streaming.

E tante altre ancora, ma l’elenco sarebbe troppo, ma troppo lungo e finiremmo col tediarvi e non servirebbe a nulla. Dovete sapere, però, che c’é un’impostazione sui vostri device che è una completamente nascosta, ma che vi farà risparmiare un botto di energia! Sì, avete capito benissimo e noi siamo qui per farvela conoscere.

Smartphone, batteria ed impostazione segreta: ecco come trovarla!

Se siete tra quelli che impazziscono quando la batteria del proprio smartphone si scarica troppo velocemente e volete allungarle di molto la vita, questo è l’articolo che fa al caso vostro! Avrete, infatti, la ghiotta opportunità di conoscere un’impostazione davvero importantissima che farà in modo che possiate avere lo smartphone carico per tantissimo tempo!

Quello che dovrete fare è davvero molto semplice. Dovrete interrompere l’aggiornamento delle applicazioni in background. La prima cosa che dovrete fare sarà quella di sbloccare il vostro dispositivo e cliccare su Impostazioni. Fatto ciò, dovrete scegliere il menù App. Qui le troverete tutte. Dovrete aprirle una ad una e cercare e cliccare il menù Utilizzo della batteria per le app.

Qui dovrete attivare il menù “con limitazioni” in modo che l’utilizzo della batteria per tutte le applicazioni prese in esame venga limitato in background. Certo, queste applicazioni potrebbero non funzionare come al solito e le notifiche potrebbero subire dei ritardi, ma è un giusto prezzo da pagare per avere sempre una batteria super carica. Provare per credere! Attenzione, però, perché questo è un trucco che riguarda solo i device Android!