Wi-Fi, il trucco dei tecnici per potenziare il segnale al router I Cambia queste impostazioni

Una delle cose che maggiormente fa arrabbiare gli utenti in tutto il mondo e, ovviamente, anche in Italia è il Wi-Fi lento ed instabile.

Si, perché sono ancora tanti gli utenti che svolgono le loro mansioni lavorative direttamente dalla propria abitazione. E, per poter lavorare e rimanere in contatto con i propri colleghi tramite le, ormai, note videoconferenze, hanno necessità che la connessione sia ampiamente performante. Non possono perdere nulla della riunione.

Ovviamente, la connessione Wi-Fi di casa non viene utilizzata soltanto per lavoro. Sono tanti, ormai, anche i dispositivi smart nelle abitazioni. E, poi, molti solo anche gli utenti che utilizzano il segnale per svago. Molto gettonate, come al solito, sono le piattaforme social come Facebook, Instagram, TikTok e le piattaforme di messaggistica.

Tra queste, pensiamo, ad esempio, WhatsApp, Telegram, Signal. E, poi, ci sono quelle che consentono di visualizzare film, serie TV, documentari. in questo caso, da menzionare sono Disney+, Netflix, Prime Video. Insomma, gli utilizzi che si fanno della connessione Wi-Fi sono tantissimi e tutti hanno massima necessità di velocità e potenza.

Purtroppo, però, non sempre è così. Ed i problemi non si manifestano soltanto dopo tempo, bensì, capita che si riscontrino sin da subito, sin dalla sottoscrizione dell’offerta con il provider di servizi. Dovete sapere, però, che degli esperti del settore hanno voluto rivelare un trucchetto fantastico che riguarda la modifica di alcune impostazioni. Una volta modificate, la vostra connessione diventerà veloce e potente più che mai.

Segnale Wi-Fi alla massima potenza: basta cambiare questo.

Innanzitutto, dovete sapere che potete controllare la qualità del segnale attraverso degli Speed test gratuito facilmente reperibili in rete. Ce ne sono alcuni, come quello Agcom che vi consentirà di recedere dal contratto senza pagamento di penale alcuna nel caso in cui il risultato del test sia ampiamente negativo. Vediamo, ora, cosa consigliano gli esperti!

Bisognerebbe, prima di fare qualsiasi cosa, spegnere e riaccendere il router e verificare se, magari, il PC è stato infettato da malware. Fatto ciò, la prima impostazione da verificare e, magari, cambiare è il canale dal pannello delle impostazioni del router. Bisogna impostarlo a 2,4GHz sui canali 1, 6 e 11 che non creano interferenze. Inoltre, impostate un DNS veloce.

Vi consigliamo uno tra Open DNS e Google DNS. Se, poi, tutto ciò non porterà i suoi frutti, vi consigliamo di prendere in considerazione solo e soltanto il vostro router. Potrebbe trattarsi di un dispositivo vecchio che bisognerebbe sostituire con uno più nuovo e tecnologicamente performante. Infine, potreste anche optare per un ripetitore Wi-Fi. In questo modo, riuscirete ad amplificare il segnale.