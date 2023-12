Lavatrice, il trucco delle lavandaie per gli abiti sportivi I Addio cattivi odori e aloni di sudore

Tra le tante cose sgradevoli che ci sono nella vita, c’é, sicuramente, il cattivo odore emanato dagli abiti utilizzati per fare sport.

E per sport parliamo sia della palestra che del calcio o della pallavolo fino ad arrivare alle corsette quotidiane ed agli allenamenti a casa. Certo, avremo sicuramente dimenticato una miriade di altri sport. Ma era solo per esemplificare quello che intendevamo. Molto spesso, gli abiti utilizzati per questo, puzzano perché lasciati troppo tempo nei borsoni.

Ma, alle volte, capita che i cattivi odori si sentano anche dopo aver lavato quei maledettissimi indumenti. E no, non è assolutamente colpa della lavatrice di cui siete in possesso. Potete star tranquilli che non dovete sostituirla con una più nuova. La colpa è proprio di quegli indumenti che utilizzate per le vostre attività sportive quotidiane.

Sì, perché i materiali utilizzati per produrle, sono altamente performanti e resistenti, ma, purtroppo, trattengono le molecole di sudore. Sono fatti per asciugarsi in maniera super veloce, ma quei piccoli fori presenti su questi indumenti, fanno sì che il sudore venga trattenuto, assorbito. In poche parole, resta lì e produce i cattivi odori.

I materiali che più di tutti sono colpevoli di ciò, sono il poliestere, il nylon e lo spandex. Dovete sapere, però, che, degli esperti del settore o meglio delle esperte, le lavandaie, hanno escogitato un escamotage per dire, finalmente e definitivamente, addio a tutti quei cattivi odori che rovinano le giornate di tutto. Pronti a scoprire di cosa stiamo parlando?

Lavandaie: è guerra ai cattivi odori

Ebbene sì, possiamo parlare realmente di una guerra, combattuta a suon di lavaggi. Ed il metodo studiato per rimuoverli definitivamente è super efficace e, soprattutto, non comporta un dispendio enorme di energia e di denaro. Innanzitutto, consigliano di non mettere gli indumenti utilizzati per lo sport all’interno del cesto dei panni.

Questo perché sia il buio che il calore al suo interno sono terreni fertili per la riproduzione dei batteri che causano il cattivo odore. Ma il vero trucchetto è un altro. E vi occorrerà un ingrediente totalmente naturale presente in ogni abitazione delle famiglie italiane. Ebbene sì, parliamo dell’aceto di vino bianco. Sarà la vostra salvezza.

Bisognerà, però, fare prima una miscela con una parte di aceto e cinque parti di acqua. Fatta questa, dovrete metterla in una bacinella, all’interno della quale andrete ad immergere tutti gli indumenti sportivi. Teneteli lì per circa 30 minuti o anche un po’ in più. Dopodiché non dovrete fare altro che asciugarli all’aperto totalmente capovolti. Gli odori cattivi spariranno!