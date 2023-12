Disney+ gratis per un anno: clamorosa offerta per i proprietari di smartphone I Corri a attivarlo

E’ arrivata una notizia davvero fantastica che ha come protagonista la piattaforma che offre contenuti on demand, Disney+.

E dovete sapere che è rivolta ai possessori di smartphone. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile che bisogna assolutamente cogliere al volo. Certo, sappiamo tutti cosa è accaduto a Disney+ nell’ultimo periodo. L’azienda ha deciso di intraprendere la stessa strada solcata da una sua competitor. A quanto avete capito, parliamo di Netflix.

Ebbene sì, è arrivato anche per questa piattaforma il momento di sfoderare il piano standard con pubblicità. Il suo costo è di 5,99 euro al mese e si potrà riprodurre contenuti su due dispositivi in contemporanea. Poi, troviamo il piano standard al costo di 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno. Qui gli utenti non troveranno pubblicità.

Ma, come nel caso di quello precedente, si possono visualizzare contenuti su due dispositivi contemporaneamente. E, poi, si può effettuare il download di contenuti su ben 10 dispositivi, alla stregua di quello che è il piano premium. Questo costa 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno e permette la visualizzazione contemporanea di contenuti su ben 4 dispositivi.

Insomma, questo è un po’ il riassunto di tutti i cambiamenti arrivati in piattaforma. Ora, però, c’é un’offerta strepitosa che riguarda, come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, tutti i possessori di smartphone. E’ qualcosa di incredibile e, per questo motivo, abbiamo scelto di volervene parlare. Prestate molta attenzione.

Disney+ gratis per un intero anno: l’occasione da prendere al volo!

Innanzitutto, vi diciamo che si può ottenere il piano standard senza pubblicità, quello che costa 8,99 euro al mese, per intenderci. In un anno riuscirete a risparmiare ben 89,90 euro. E non è una cifra di poco conto visti i tempi e, soprattutto, perché potrete utilizzare i servigi della piattaforma in maniera totalmente gratuita. Pronti a scoprire cosa dovete fare?

In realtà, l’offerta è rivolta a tutti quegli utenti che hanno deciso di acquistare uno smartphone nuovo per sostituire quello di cui erano già in possesso, ma che è diventato, ormai, obsoleto. In realtà, l’offerta vale anche per alcuni tablet ed alcuni laptop! Purtroppo, però, non tutti ne potranno fruire. Ebbene sì, perché solo un’azienda ha lanciato questa iniziativa!

Stiamo parlando della multinazionale sudcoreana Samsung. E bisogna fare attenzione ai device che si acquistano. Sì, perché sono idonei i Samsung Galaxy S22, i Samsung Galaxy Tab S8 ed S9, i Samsung Galaxy Z Flip 3 e 4 ed i Samsung Galaxy Book 3. Se avete intenzione di acquistare uno di questi device, vi consigliamo di sbrigarvi in modo che possiate fruire di questa promozione.