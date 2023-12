Caricabatterie smartphone, corri a controllare: stai bruciando la batteria I La cambi tra un mese

Perchè fare attenzione alla provenienza del caricabatterie dello smartphone? Se non è quello corretto c’è un rischio forte di incendio.

Con la rete elettrica, come è noto, non c’è mai da scherzare; il rischio infatti di incidenti è tradizionalmente alto e moltissime case in affitto o di proprietà continuano a essere, in Italia, tutto fuorché a norma. Una situazione normale in un paese in via di sviluppo, come l’India o gli stati africani; decisamente meno per uno dei paesi fondatori dell’Unione Europea, teoricamente una delle nazioni cardine dell’Europa. Eppure la rete elettrica rimane fortemente instabile, spesso pericolosa.

In quest’ambito eccezionale attenzione deve essere dedicata ai caricabatterie provenienti da terze parti; e in generale ai caricabatterie abbandonati sulle ciabatte per lunghi periodi.

Naturalmente vi è l’elemento dello spreco; cioè i caricabatterie consumano piccole quantità di energia elettrica che, giorno dopo giorno, portano a una bolletta estremamente salata, decisamente molto costosa. Meglio allora staccarli, laddove possibile, sebbene i più preferiscano lasciarli connessi alla ciabatta.

Un problema non da poco è invece l’utilizzo sconsiderato dei caricabatterie non originali. Il cellulare infatti, al di là della marca, andrebbe sempre usato col caricabatterie fornito nella scatola originale o con un suo equivalente acquistato nei negozi ufficiali. Store digitali o negozi fisici, non importa; importa che la marca sia quella corrispondente.

Il caricabatterie giusto per la giusta connessione, ecco a cosa fare attenzione

La faccenda avviene solitamente cogli iPhone, in quanto i caricabatterie originali sono notoriamente costosissimi. Non è raro che la Apple, nonostante affermi di essere un’eccellenza, fornisca caricabatterie fallati o dalla scarsa longevità. In quel caso molti preferiscono ripiegare su caricabatterie sostitutivi forniti da terze parti, spesso cinesi.

Quali rischi sussistono? Innanzitutto danneggiano la salute della batteria; cioè letteralmente danneggiano lo smartphone. Secondariamente vi è il rischio di un incendio accidentale, letteralmente che il caricabatterie e lo smartphone prenda fuoco.

E’ una pura questione di voltaggio; nel caso dei caricabatterie è troppo alta, troppo elevata. Lo scompenso può causare, sul lungo periodo, un incendio; cioè vi può essere un cortocircuito e prendere fuoco. Pertanto comperare un caricabatterie da un fornitore ufficiale non è solo una sicurezza sul fronte energetico, quanto un modo per garantire la sicurezza della propria casa, per prevenire possibili fonti di incendio. Perchè, dopotutto, rischiare di perdere la propria casa solo per utilizzare un caricabatterie ‘cheap‘?