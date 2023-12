WhatsApp, se lo usi ti aumentano le tariffe telefoniche I Utenti infuriati, ti hanno fregato così

Che cosa succede al caro, vecchio, Whatsapp? Potrebbero essere in arrivo dei cambiamenti e non di quelli certamente positivi per gli utenti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Esiste forse un servizio di messaggistica più usato di Whatsapp? Andando al di là dell’Italia, la risposta è un sonoro sì: la Slovenia utilizza quasi unicamente Telegram, nei paesi anglosassoni spopola messenger e il canale di messaggistica di Instagram, altrove ancora vi è Tik Tok. Qui in Italia ‘domina’ ancora Whatsapp; forse con qualche perplessità considerando quanto sia debole sul profilo della privacy. Eppure, specie tra i più anziani, non sembra poter esistere alternativa al verde servizio di comunicazione digitale.

Nel caso in questione Whatsapp modificherà il servizio di backup dei propri messaggi, finora gratuito e sempre disponibile. Verso la fine di dicembre infatti gli utenti dovranno pagare per lo spazio su Google Drive se vorranno conservare una copia tangibile dei propri messaggi.

L’annuncio è stato malamente accolto dagli utenti, non è certo piaciuto molto. Molti hanno minacciato di voler mollare Whatsapp a favore di Telegram. Altri, sui Social, hanno fatto battute sarcastiche sullo scarso livello del servizio; specie sul fronte della sicurezza è difficile trovare un servizio di messaggistica così negativo.

Al momento solo gli utenti che utilizzano la versione Beta verranno coinvolti in questo (sgradevole) cambiamento; poi si estenderà a tutti gradualmente, dalla prima metà del 2024.

Whatsapp, grandi novità all’orizzonte. Il pubblico s’infuria

Android pertanto è sempre più simile al servizio di iCloud dell’iPhone, tradizionalmente molto limitato nella versione gratuita. Solitamente gli account Google ricevono 15 GB gratuito di spazio, ma risultano spesso tragicamente insufficienti per immagazzinare le mail e i file più importanti.

Se adesso vi verrà inserito anche il backup di Whatsapp, non rimarrà poi molto, anzi. Naturalmente è sempre possibile liberare spazio, onde salvare solo quanto realmente necessario. Una operazione di pulizia, da svolgere considerando l’importanza dei dati di lavoro e abbandonando invece il divertimento tipico delle catene di S. Antonio e dei meme dei gruppi di lavoro.

Basti pensare a video pesantissimi, a foto di qualità, a chat con meme e battute che nessuno reputa utile conservare. Ecco, è forse il caso di pensare se occorra davvero fare il backup di tutto, ma proprio di tutto quanto vi è sull’hard disk. Solitamente i primi ad andarsene sono i video, seguiti dalle foto e dalla spazzatura dei gruppi Whatsapp.