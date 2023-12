Termosifoni, attento al falso mito: stanze più freddde e bollette più alte I Tanti ancora sbagliano

Quando si parla di risparmio, numerosi sono i falsi miti. Uno di questi riguarda l’utilizzo dei termosifoni. Ecco come non risparmi affatto.

Siamo in un momento storico in cui riuscire a risparmiare è estremamente importante, ma non sempre si riesce in maniera semplice a farlo. Il risparmio che si cerca di maturare riguarda sia la corrente elettrica che il gas. In entrambe i casi, quando arriva la bolletta, si rischia il vero salasso.

Per quello che riguarda il risparmio elettrico, sembra essere più semplice da ottenere. Sarà sufficiente, ad esempio, prestare attenzione a quando si acquistano dei nuovi elettrodomestici, ovvero nel loro utilizzo. Per tutti coloro che hanno scelto delle tariffe per l’energia elettrica a fascia oraria, potranno sfruttare la fascia F3, ovvero quella che è attiva dalle 23 alle 7 nei giorni feriali e tutto il giorno nei festivi.

E per il gas? Per quello che riguarda il gas occorre innanzitutto prestare attenzione alla tipologia di caldaia di cui si dota la propria abitazione. Sappiamo bene che le caldaie a condensazione sono quelle che permettono un maggior risparmio. Sono in molti a sostituire le vecchie caldaie a gas con pompe di calore, ovvero con sistemi che utilizzano fonti di energia rinnovabili, come il fotovoltaico.

Ma il risparmio in termini di gas, lo si ottiene anche non credendo ad alcuni falsi miti che a cui in molti fanno affidamento, ma che, in realtà, portano il consumo ancora più in alto.

Molti consigli, pochi sono quelli validi

Occorre ammettere che, nell’era di internet, dove quello che si legge sul web sembra essere l’unica verità possibile, ci si affida a numerosi consigli che quotidianamente si trovano online, ma che non hanno alcun fondamento reale. Le modalità con cui è possibile risparmiare sul gas, ne sono un esempio.

Proprio dai consigli senza alcun fondamento arrivano dei falsi miti. Di seguito vedremo alcuni comportamenti che spesso adottiamo in maniera completamente sbagliata.

I falsi miti a cui non credere

In pieno inverno, la voce maggiore di consumo per quello che riguarda il gas, è sicuramente quella dei riscaldamenti. C’è chi dice che occorre avere sempre l’impianto al massimo per poter risparmiare, ma questo non è vero, perchè lo si spinge a funzionare sempre sotto sforzo e questo non permette affatto il risparmio.

Inoltre viene consigliato di procedere con la manutenzione ogni 2 anni, ma si aumenta il rischio di rotture. Vietato chiudere le stanze meno utilizzate, questo crea uno scompenso in un impianto tarato per spargere il calore in tutto la casa e chiudere le camere vuol dire interrompere il flusso d’aria. Infine ricordarsi l’importanza di far sfiatare i termosifoni, in molti dicono non sia necessario, ma non è così.