Messaggi spam, con questo trucco non li riceverai mai più I Finalmente libero

I messaggi spam sono un vero e proprio fastidio. Ecco come non riceverete più messaggi di questo genere. Finalmente te ne puoi liberare in maniera definitiva.

Ogni giorno al nostro numero telefonico ovvero al nostro account mail arrivano decine e decine di mail di spam, messaggi o telefonate. Purtroppo i nostri contatti sono ormai di possesso pubblico, sono moltissime i call center o le società di vario genere che con il nostro semplice accettare cookie dei siti, o inserendo i dati per le registrazioni, riescono ad avere il modo di contattarci e, anche se non è carino dirlo, di disturbarci.

Alcune compagnie telefoniche sono in grado di attivare un servizio completamente gratuito, con il quale il cliente non riceve più chiamate spam. O per lo meno, non si ricevono telefonate da numeri che sono segnalati come tali.

E per le mail e i messaggi? Non tutti lo sanno, ma anche per quelli c’è un modo per non riceverli più.

Si ricorda però, che non di rado, alcune mail che potrebbero essere importanti, finiscono in maniera automatica in spam e si rischia di non leggere mai le comunicazioni, che invece, potrebbero essere importanti.

Ma cos’è lo spam

Spam è un termine che utilizziamo proprio tutti, ma sappiamo veramente di cosa si tratta? In buona sostanza si parla di spam quando ci si riferisce all’invio di messaggi da parte di indirizzi non verificati. Il sistema li identifica come messaggi non sicuri, potenzialmente dannosi, sicuramente non richiesti. Lo spam può essere di natura puramente commerciale, ovvero proteggere l’utente dalle truffe.

Proprio in tale ottica, pensando alle truffe che negli ultimi mesi hanno interessato gli utenti, lo spam potrebbe essere più importante di quello che si pensa. Un modo per prevenire azioni di phishing, così tanto temute da qualunque cittadino.

Come non ricevere più i messaggi spam

L’aspetto veramente negativo della spam è che i numerosi messaggi che arrivano e che in tale modo vengono archiviati occupano buona parte della memoria del dispositivo. Questo è il motivo principale per cui sono in molti a voler sapere come si può evitare che arrivino messaggi di questo genere.

Per dire addio ai messaggi spam occorre accedere alla app dei messaggi, fare tap sull’icona dell’omino in alto a desta e quindi accedere alle impostazioni. Quindi scegliere protezione antispam. In questo modo i messaggi considerati come truffe verranno subito segnalati ed eliminati.