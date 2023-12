Intelligenza artificiale, guarda questi 3 siti: se lavori al computer sono l’ideale I Fanno tutto loro

Se il tuo lavoro è al computer devi proprio conoscere questi 3 siti, utilizzano l’intelligenza artificiale e possono esserti di grande aiuto.

L’intelligenza artificiale è la novità assoluta della nostra vita quotidiana o almeno è così da alcuni anni a questa. Non c’è ambito in cui non viene applicata con un notevole successo. Fino a qualche anno fa, tutto questo non sembrava di ceto possibile, invece adesso sembra essere tutto cambiato.

Intelligenza artificiale è inizialmente entrata in maniera graduale nella nostra vita, ma poi di anno in anno si è fatta spazio a lunghi passi. Prendiamo ad esempio le automobili. I modelli di ultima generazione hanno una notevole applicazione dell’intelligenza artificiale.

All’interno degli abitacoli essa viene applicata soprattutto per migliorare la sicurezza alla guida, oltre che per rendere più piacevole stare al volante. Sappiamo bene che la sicurezza stradale è un tema che sta a cuore a tutti gli stati. Questo è anche il motivo per cui in Italia si è proceduto con una modifica del codice della strada.

Ma tornando all’intelligenza artificiale, nonostante non siano pochi i dubbi che si nutrono nei suoi riguardi, essa ad oggi trova un larghissimo utilizzo, ma occorre molta intelligenza umana per utilizzarla.

L’intelligenza artificiale può realmente sostituire l’uomo?

Notizia di non molti giorni fa, sembra che si stia lavorando a un’intelligenza artificiale che può, a tutti gli effetti, andare a sostituire l’uomo, anche per quello che riguarda l’intelligenza emotiva. Una notizia questa, che ha mandato molti nel panico. Ma è possibile che succeda una cosa simile?

Sono molti gli ambiti in cui l’IA può essere applicata. Nelle grandi città si starebbero sperimentando dei robot in grado di fare le consegne al posto degli umani, ma questo è solo uno degli utilizzi. La realtà è che l’uomo dovrebbe utilizzare l’intelligenza artificiale senza esagerare, senza volerla applicare per forza, a tutti gli ambiti, altrimenti il disastro è assicurato.

3 siti che utilizzano l’Intelligenza artificiale

3 i siti che utilizzano l’intelligenza artificiale e che, chi lavora al PC dovrebbe conoscere. Innanzitutto AgentGPT che svolge le stesse funzioni di ChatGPT. Un chatbot intelligente a cui è possibile porre domande e avere risposte esaustive. Altro sito molto utile è ADcreative.ai ottimo per la creazione di grafiche per campagne social.

Infine Descript.com, che grazie all’IA è in grado di editare video velocemente. Permette di integrare sottotitoli, sovrascrivere le immagini e quindi fruire del contenuto in maniera molto semplice.