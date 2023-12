Bucato asciutto in inverno, il metodo della “lasagna” I Lo fanno tutte le nonne emiliana

Dall’Emilia Romagna arriva un trucchetto semplice, ma, allo stesso tempo, validissimo per asciugare il bucato durante la stagione invernale.

Ebbene sì, quanto è frustrante non avere la possibilità di asciugare indumenti e biancheria in modo semplice e veloce a causa delle piogge? Non si può stendere il bucato all’esterno e, utilizzare un’asciugatrice può risultare molto, ma molto dispendioso. Il peso di questo elettrodomestico si fa sentire e come all’intento delle bollette energetiche.

Ed ora che queste sono nuovamente aumentate, i cittadini italiani sono nuovamente nel panico. Certo, ci sono dei trucchetti che consentono di ottenere il risparmio tanto agognato. Ed è di uno di questi che vogliamo parlarvi. È qualcosa di ampiamente sconosciuto, che, in realtà, può sembrare anche un po’ stravagante. Avete presente la lasagna?

Beh, si, proprio così. La lasagna, quel piatto gustoso che viene preparato, di solito, durante le festività o in occasioni particolari come il Carnevale, ad esempio. Certo, potreste dire che in Emilia Romagna, è sempre festa! La si trova sempre e comunque. In qualsiasi punto ci si giri, si sente odore di lasagna. E le nonne emiliane si sono ispirate proprio a questa pietanza.

Immaginate come è fatta. Potrebbe già venirvi in mente questo trucchetto cosa necessita per essere messo in pratica. Noi vogliamo assolutamente svelarvelo perché, nonostante possa sembrare un po’ strano, c’è da dire che sia davvero funzionale e funzionante. Non avrete più problemi riguardanti l’asciugatura del bucato. Vediamolo insieme.

Metodo “lasagna”: così le nonne emiliane asciugano il bucato in inverno.

DI trucchetti per asciugare per bene il bucato in inverno nonostante non possa essere steso all’aria aperta, ne abbiamo visti davvero tantissimi. In realtà, possiamo dire che tutti quelli presi in considerazione offrivano ed offrono un aiuto davvero soddisfacente in casa. Ma questo è davvero assurdo ed è da conoscere a tutti i costi.

Ebbene sì, le nonne, si sa, sono sempre dispensatrici di consigli. E, soprattutto, questi ultimi sono davvero da seguire alla lettera. Sono dettati dall’esperienza. E, per questo motivo, abbiamo sentito il dovere di rivelarvelo. Siamo sicuri che, una volta conosciuto, ci ringrazierete! Come la lasagna, questo metodo, prevede l’utilizzo di strati.

Il primo, quello di sotto, va fatto con una asciugamani asciutta. Sopra di essa, poi, bisognerà inserire il primo indumento e, poi, un’altra asciugamani. E così, per diversi strati. Ecco servita la lasagna di bucato. Questa, poi, dovrà essere piegata su se stessa ed alla fine pressata per bene per far fuoriuscire tutta l’acqua dagli indumenti appena lavati. Al termine di questo procedimento, i panni risulteranno meno bagnati ed impiegheranno molto meno tempo ad asciugarsi!