Bancomat, se prelevi questo giorno della settimana ti truffano I L’allarme degli esperti

Nonostante siano in chiusura, gli sportelli Bancomat sono, giorno dopo giorno ed a tutte le ore, presi d’assalto da numerosissimi utenti.

Sì, perché non si riesce più ad arrivare alla fine del mese e molte famiglie devono ricorrere al prelievo di denaro contante dai propri conti correnti. E, poco importa se bisogna percorrere numerosissimi chilometri dato che il comune di residenza risulta tra quelli rimasti orfani di questi presidi bancari territoriali.

Molti, poi, sono poco avvezzi alla tecnologia e vivono come un disagio la rivoluzione digitale in atto. Nella maggior parte dei casi, poi, hanno paura che possano diventare vittime di truffe online o mentre pagano con la propria carta. Quello che non sanno, però, che gli sportelli bancomat restano i luoghi preferiti dai malintenzionati.

Sì, questi criminali informatici sono saldamente legati agli ATM e le loro truffe avanzano con l’avanzare della tecnologia. Ce ne sono davvero tantissime in giro ed alcune le abbiamo anche prese in esame in modo che voi possiate tenere sempre alta la guardia e lo sguardo vigile. Abbiamo parlato degli skimmer, quei piccoli oggetti che, però, fanno guai immensi.

Ma, ora, la notizia che vogliamo darvi è qualcosa di davvero raccapricciante. Sì, perché bisogna stare attenti al giorno in cui si decide di prelevare denaro dai propri risparmi custoditi all’interno dei conti correnti. Ebbene sì, avete capito benissimo. C’é un giorno che sarebbe meglio evitare. Vediamo di quale si tratta e, soprattutto, il perché!

Prelievi agli ATM: attenzione al giorno nero!

Si tratta davvero di un giorno nefasto, durante il quale sono maggiori i raggiri. Si può, molto più facilmente, incappare in quella che è la clonazione della propria carta, ad esempio, o anche del furto del Pin e dei soldi sui conti. Insomma, sarebbe meglio stare alla larga da questi dispositivi. Ed è stato ampiamente dimostrato da intensi studi e ricerche.

Secondo i ricercatori che hanno condotto questi studi, infatti, il periodo che precede il weekend è quello maggiormente preso di mira dai truffatori. In particolar modo, il giorno in cui si farebbe meglio a non prelevare è il venerdì. Sì, avete capito benissimo. Ma perché in questo giorno è più facile cadere vittime delle reti gettate dai criminali?

Beh, innanzitutto perché le banche, una volta che è finito l’orario di apertura il venerdì, riaprono il lunedì successivo. Quindi è più difficile segnalare guasti o malfunzionamenti del dispositivo, così come le truffe. E, poi, perché il venerdì sono molti di più i risparmiatori che si recano a prelevare e, quindi, ci sono più opportunità che i raggiri vadano a buon fine.