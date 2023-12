Intesa Sanpaolo, addio a tutte le filiali: cosa c’è dietro l’annuncio I Tutta la verità nascosta

C’é una notizia che riguarda Intesa Sanpaolo e che fa tremare i polsi di tutti i clienti che hanno affidato i loro risparmi all’azienda.

Sì, perché la novità che sta circolando è la chiusura totale di tutte le filiali. In pratica, bisognerà dire loro addio. E, contestualmente, di conseguenza, verranno chiusi anche tutti gli sportelli bancomat a cui la maggior parte degli italiani è molto, ma molto affezionata. In realtà, il problema delle chiusure non riguarda solo Intesa Sanpaolo.

Si tratta di una questione generalizzata, molto preoccupante. I cittadini hanno subito e continuano e continueranno a subire fortissimi disagi per i piani industriali delle banche volti a ottimizzare i costi di gestione e favorire l’utilizzo dei servizi digitali offerti. Ovviamente, tutto ciò a discapito di quello che è l’utilizzo del denaro contante.

Ormai, sono oltre cinque milioni gli utenti che sono rimasti privi di una filiale sul proprio territorio di residenza e sono costretti a percorrere numerosi chilometri, tra andata e ritorno, pur di poter prelevare il denaro che serve al proprio sostentamento. In particolar modo, ad avere i maggiori disagi, sono tutti coloro che sono poco avvezzi alla tecnologia.

Ed in alcuni casi hanno proprio paura delle truffe che possono accadere. Torniamo, però, al nocciolo del nostro discorso. Ovvero, parliamo di Intesa Sanpaolo, il maggiore gruppo bancario italiano. La notizia che sta girando ha davvero dell’incredibile. Si tratta dell’annuncio della chiusura totale di tutte le filiali fisiche sul territorio. Capiamo cosa c’é dietro, capendo quale sia la verità dei fatti.

Intesa Sanpaolo ed addio alle filiali.

E’ da un po’di tempo che sta girando, sul web, la notizia che Intesa Sanpaolo abbia inserito, all’interno del proprio piano industriale, la chiusura totale e completa di tutte le filiali fisiche e di tutti i suoi sportelli bancomat presenti sul territorio nazionale italiano. E questa notizia ha fatto spaventare non poco i cittadini italiani.

Questi, in realtà, sono andati nel panico più totale dato che, senza questi presidi bancari territoriali, moltissimi risparmiatori non saprebbero neanche come accedere ai servizi digitali. Ma cosa c’é dietro tale notizia? E’ tutto vero o son tutte menzogne? Beh, c’é chi direbbe che non è o tutto bianco o tutto nero nella vita. Esistono anche i grigi e le loro sfumature.

Ed è proprio così! Sì, perché è vero che è prevista la chiusura delle filiali e degli ATM, ma il gruppo non le chiuderà tutte. Continueranno ad esistere, ad esempio, le filiali fisiche. Saranno accorpate in hub e, poi, ci saranno sportelli ATM ed aree in cui fare le proprie transazioni in totale autonomia. Infine, per chi non avesse un ATM nel proprio comune di residenza, ci sono tantissime tabaccherie che hanno aderito al progetto Mooney!