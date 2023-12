Google, milioni di account cancellati nel weekend I Sei a rischio anche tu, ti salvi così

Weekend di account cancellati da parte di Google. Il motore di ricerca più utilizzato al mondo ha deciso che era ora di procedere con le pulizie degli account, puoi salvare il tuo proprio in questo modo.

Google ha deciso che era il momento di fare le pulizie di Pasqua, anzi no, considerando il momento, di Natale. In che modo? Cancellando centinaia e centinaia di account. Gli account Google permettono si utilizzare tutte le funzionalità della piattaforma di ricerca in maniera molto semplice.

Google, esattamente come tutte le piattaforme web è dotato di un algoritmo che organizza le notizie in base a quello che l’utilizzatore ha mostrato essere i propri interessi. Questo vuol dire che se si procede spesso con ricerche su un determinato argomento è molto più probabile che in homepage vengano proposte notizie correlate ad esso.

Mantenere tutte le funzionalità Google grazie a un unico account, permette di utilizzare il proprio dispositivo in maniera molto più semplice e veloce, tenendo tracce delle proprie ricerche e anche delle proprie password, che come tutti sanno sono sempre molto difficili da ricordare.

Ma attenzione, il tuo account potrebbe essere tra quelli che Google sta decidendo di chiudere. Ma nulla è perduto, puoi ancora salvare il tuo profilo in maniera molto semplice.

In che modo procede Google

Non sono pochi gli account che sono stati aperti e mai utilizzato. Ce ne sono altri che sono stati utilizzati solo per un breve periodo. Google procederà con la chiusura andando per scaglioni, in ordine cronologico. la cancellazione è quindi iniziata da tutti gli account a cui i proprietari non hanno più fatto accesso da più di 2 anni e si procederà di settimana in settimana.

Ma nessuna paura, lo stesso Mr Google ha confermato che arriverà una comunicazione a tutti gli account che sono sotto la lente di ingrandimento e che rischiano di essere cancellati. In questo modo sarà possibile salvare l’account prima che venga cancellato.

Come proteggere il proprio account

Per evitare che Google proceda con la cancellazione del proprio account è importante accedervi almeno una volta ogni 2 anni. In questo modo l’algoritmo della piattaforma continuerà a credere che l’account sia attivo. Questo è uno dei due modi di evitare che Google cancelli l’account.

Quindi si può procedere leggendo o inviando una mail, utilizzare Google Drive, guardare video su YouTube o comunque utilizzare uno dei servizi collegati all’account Google. L‘alternativa è quella di avere un abbonamento collegato all’account