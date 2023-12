Conti correnti, ti chiama la polizia postale e ti metti a piangere I Ti svuotano i risparmi

Nuovo pericolo per i conti correnti. Chiama la polizia postale e ci si ritrova con il conto completamente svuotato. Non avrai più i tuoi risparmi.

Lavorare una vita intera per riuscire a mettere da parte un piccolo gruzzoletto. Un risultato che è possibile attenere solo dopo anni e anni di sacrifici e di risparmio. Ma poi un bel giorno, la truffa bussa alla tua porta e ci si ritrova con un pugno di mosche. Purtroppo non sono poche le persone che sono cadute vittima di un meccanismo di questo genere.

Negli ultimi mesi se ne sono riempite le pagine del web, ma anche i social, oltre alla TV, sono state numerose le truffe segnalate alla Polizia Postale. Disperati i risparmiatori che senza nemmeno accorgersene si sono visti i loro conto corrente svuotare. Il risvolto peggiore, di tutta questa storia, è che rientrare in possesso del proprio denaro è quasi impossibile.

A questo punto i correntisti sono molto preoccupati, ma nonostante tutti gli allarmismi che si sono diffusi, sono ancora tanti a cadere nelle numerose trappole che il web e non solo, propina a chiunque. Lo chiamano phishing ma è semplicemente una trappola per i più ingenui ed è importante non commettere l’errore di credere che ad essere vittime di questo siano solo gli anziani, anche i più spregiudicati vengono colpiti dalla truffa.

I truffatori hanno messo a punto un altro metodo molto efficace per rubare tutti i risparmi ai malcapitati.

Come ci si difende dalle truffe

A questo punto, se l’essere giovani ed esperti di tecnologia non è sufficiente, come è possibile difendersi dalle truffe che arrivano via web o telefonicamente? Innanzitutto è importante non lasciare mai i propri dati sensibili. Se la comunicazione sembra arrivare dalla banca, è opportuno chiamate l’ente e chiedere eventuali spiegazioni.

Quindi è indispensabile diffidare sempre da coloro che chiamando si identificano come soggetti autorizzata dalla banca, personale delle forze dell’ordine o comunque soggetti influenti. In tutti questi casi è importante non fidarsi ciecamente di chi è dall’altra parte della cornetta. Infine, non accedere mai a un link arrivato per posta elettronica o telefonicamente, in quanto presumibilmente sono delle truffe.

I truffatori si fingono la polizia postale

Una nuova truffa all’orizzonte, colpisce i risparmiatori. Chiamano al telefono dei soggetti che si fingono della polizia postale. Quindi conquistano la fiducia dell’interlocutore. La prassi con cui attaccano è sempre la stessa. Dicono al malcapitato che il suo conto ha avuto un accesso anomalo. Chiedono poi di spostare il denaro su un conto “sicuro” e così rubano tutto il denaro.

Una prassi ormai consolidata, che sembra aver portato via tantissimi soldi a tanti risparmiatori. Si raccomanda quindi di prestare attenzione ed essere sempre diffidente.