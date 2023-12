Bonus computer, corri ti restano poche settimane I Tutti lo possono chiedere

In Italia sono ancora in vigore numerosissimi bonus di cui, però, la stragrande maggioranza dei cittadini non conosce l’esistenza.

Tra questi c’é anche il Bonus PC. Purtroppo, però, è in scadenza e c’é bisogno di affrettarsi per accaparrarsene uno ed usufruire di questa fantastica misura di sostegno. Diciamocela tutta, il PC è di fondamentale importanza nella vita quotidiana di tantissime persone. Che sia fisso o sia un portatile non se ne può più fare a meno.

Sono tanti Coloro che lo utilizzano per lavoro. Sì, perché molti cittadini lavorano ancora da casa in smart working ed hanno bisogno, oltre che di una connessione stabile e veloce, anche di un computer che sia performante e che non impieghi molto tempo a ricaricarsi. Ovviamente, il lavoro non è l’unico motivo per cui gli utenti posseggono un Pc.

Sono tanti anche i ragazzi che lo utilizzano per svolgere studi, ricerche. E, poi, c’é lo svago. E questo è un impiego che riveste un ruolo molto, ma molto importante. Sono tanti, infatti, quelli che visionano contenuti multimediali all’interno delle varie piattaforme on demand. Pensiamo, ad esempio, a Netflix, Disney+ o Prime Video.

Per non parlare, poi, delle piattaforme social o di messaggistica. Ed inoltre, non possiamo non menzionare l’ascolto dei brani musicali preferiti. Insomma, gli utilizzi sono tantissimi e tutti, per gli utenti, sono importanti allo stesso modo. Capita, però, che il device in possesso sia un po’ datato e non abbia le stesse prestazioni di una volta. Bisognerebbe sostituirlo, ma non sono economici. Ed ecco che balza agli occhi l’importanza di questo bonus!

Bonus Pc: un’occasione ghiotta da prendere al volo.

Ebbene sì, non bisogna assolutamente farsela scappare. Manca pochissimo tempo e bisogna afferrarla. Vediamo insieme di cosa si tratta e, soprattutto, come poter accedere al beneficio. Il bonus computer 2023 arriva in un momento in cui è importantissimo l’utilizzo di device tecnologicamente avanzati e super performanti.

Ma a chi è ricolto? Beh, a tutti gli studenti. Sì, avete capito benissimo. E si potranno acquistare Pc fissi o portatili e non importa che si scelga un dispositivo nuovo o usato. Per richiedere questo fantastico bonus, bisogna essere studenti, come abbiamo già accennato. E possono accedervi sia quelli iscritti all’Università, sia coloro che sono iscritti alla scuola secondaria di secondo grado.

Altra condizione importantissima riguarda la soglia ISEE. Questa, infatti, non deve superare i 20 mila euro. E non bisogna aver usufruito di altri sgravi riguardanti lo stesso settore. Da domanda può essere inviata fino al 31 dicembre ed andrà indirizzata all’Agenzia delle Entrate. Potranno richiederlo anche tramite l’App IO. Basterà inserire i dati anagrafici, il documento di identità, l’attestazione ISEE ed il proprio IBAN.