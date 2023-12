Banco Bper, annuncio tragico per i clienti: entro questa data chiudono tutte le filiali

Non c’è pace per i tantissimi risparmiatori italiani che hanno affidato i loro sacrifici di una vita intera ai vari Istituti di Credito.

Si conoscono benissimo, infatti, quelle che sono le politiche aziendali di queste società. Ne abbiamo parlato tantissimo. Si tratta di una vera e propria rivoluzione digitale che sta creando numerosissimi disagi ai tanti risparmiatori che si sono ritrovati orfani dei presidi bancari territoriali. E’ una situazione generalizzata, ma c’é una notizia dell’ultima ora che fa disperare i clienti di un’altra banca.

Parliamo di tutti coloro i quali hanno affidato i loro risparmi a BPER Banca. Sì, avete capito benissimo. La notizia che sta circolando in queste ore è ufficiale e non è affatto positiva. Ma vediamo, nel dettaglio cosa sta accadendo nel nostro paese e, poi, ci focalizzeremo su quanto annunciato da questa banca. Si prevedono ulteriori disagi.

Sono ormai ben dieci anni che va avanti questa situazione. Prima, però, non ci si accorgeva di nulla poiché di filiali e sportelli bancomat ce ne erano a iosa. Ora, invece, dopo una vera e propria mattanza, basterebbe una solo chiusura per creare disagi a migliaia di utenti. In 10 anni è stata chiusa la metà di sportelli ATM e di filiali.

Nell’ultimo periodo, poi, questa pratica ha subito accelerazione davvero pazzesca. E sono oltre cinque milioni coloro i quali vivono, purtroppo, in quelle località che hanno visto chiudere quello che era l’unica filiale presente sul territorio con ATM annesso. E’ una vera e propria tragedia. Ed ora, questa notizia sa di catastrofe!

BPER Banca: addio filiali!

Ebbene sì, bisognerà, purtroppo, dire addio a quelle che sono le filiali di questa banca. I cittadini dovranno farsene una ragione ed iniziare ad utilizzare quelli che sono i servizi digitali offerti dalla stessa. Come abbiamo avuto modo di accennare in apertura, si va verso l’abbandono del contante e l’utilizzo esclusivo dei servizi digitali.410

Per BPER Banca, sarà una vera e propria mattanza. pensate che entro il 2024 chiuderanno ancora oltre 600 filiali. Va da sé che i disagi aumenteranno a dismisura. Ma non solo. Sì, perché oltre i problemi che dovranno essere affrontati, ovviamente, dai cittadini che, per prelevare o recarsi in filiale dovranno percorrere tanti chilometri, ce ne sono ancora altri.

Ebbene sì, e questi riguarderanno tutti i dipendenti. O meglio, a causa del piano industriale dell’azienda, si prevedono ben 3300 uscite di dipendenti. Si tratta di un’altra tragedia, non credete? Per fortuna, però, che a queste uscite, risponderanno delle assunzioni, anche se in numero minore. Si prevedono circa 1400 nuovi assunti.