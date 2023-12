Smartphone, usare il display coi guanti I Trucco svolta nei mesi freddi

C’è un modo per utilizzare il display con lo smartphone anche con i guanti in pieno inverno. Il trucco sarà veramente la svolta.

Utilizzare lo smartphone è molto più che un’abitudine, è un modo di fare che ormai è entrato nella nostra quotidianità e sarebbe difficile da cambiare. Al mattino la prima cosa che facciamo quando ci svegliamo è consultare i social o leggere le notizie sul nostro dispositivo elettronico. Lo stesso facciamo la sera prima di andare a dormire.

Durante la giornata sono moltissime le occasioni in cui utilizziamo lo smartphone per le motivazioni più disparate. Ma c’è un caso in cui utilizzare il display del dispositivo diventa sostanzialmente impossibile. Ci riferiamo a quando in pieno inverno si indossano i guanti.

Non sono pochi coloro che, nonostante il freddo, decidono di non utilizzare i guanti per proteggere le proprie mani, solo perchè, altrimenti, non potrebbero andare a fare tap sul proprio dispositivo. La soluzione? In realtà sono in vendita dei guanti che comunque permettono l’utilizzo dello smartphone.

Ovviamente non sono tutti così e c’è chi utilizza semplicemente dei guanti comuni e questi non permettono di scrivere un messaggio ad esempio, o semplicemente procedere per chiamare qualcuno.

I guanti che permettono di utilizzare lo smartphone

Quando l’inverno bussa alle porte, utilizzare lo smartphone e indossare i guanti sembrano 2 cose che tra loro cozzano, ma in realtà non è esattamente così. Nel corso degli anni, sono stati pensati dei guanti che permettono l’utilizzo del dispositivo touchscreen. In particolare, utilizzano guanti di questo genere gli sportivi, come coloro che vanno in bici o corrono.

Altrettanto comune è trovare dei guanti da indossare anche tutti i giorni che hanno le punta delle dita in grado di dare sensibilità per l’utilizzo dello smartphone. Ma non sempre è semplice trovarli. L’alternativa sarebbero i guanti che non coprono le dita, peccato che non hanno certo efficacia contro freddo.

Il trucchetto efficace

A questo punto ci si chiede se ci sia un trucchetto per riuscire ad utilizzare lo smartphone anche con dei guanti che non hanno la predisposizione per utilizzare lo schermo touchscreen. Sembra che sia possibile procedere cucendo un filo metallico conduttore di elettricità, che si può acquistare sul web o in negozi del fai da te. In questo modo il dito non risulterà essere più schermato.

Certo occorrerà regolare la pressione del dito sullo schermo al momento dell’utilizzo ma questo non impedirà l’utilizzo del dispositivo. Un metodo forse non proprio immediato, ma comunque molto efficace. Da provare.