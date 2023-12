Mummie aliene in Messico, Dna di una specie sconosciuta I Mistero spaventoso sulle origini

In Messico ci sono mummie aliene, il DNA che viene ricavato è quello di una specie che è sconosciuta agli scienziati. Un mistero veramente spaventoso dietro a tutto questo.

Se nell’universo oltre a noi umani ci siano anche altre forme di vita, è una domanda che si pongono veramente in molti. Qualcuno ci crede veramente, c’è chi afferma che lui un alieno lo ha incontrato veramente e poi ci sono gli scienziati, che cercano di trovare l’evidenza dell’esistenza di una vita al di fuori di quella umana, in giro per la galassia.

Il mistero dell’alieni è veramente affascinante e dagli anni ’90 in poi sono stati moltissimi gli studi portati avanti in merito. Ma quindi gli alieni esistono o non esistono?

Probabilmente a questa domanda non ci sarà mai una risposta, fatto eccezione per il caso in cui gli alieni prendano possesso della terra facendo di noi i loro sudditi. Ci sentiamo però di escludere questa eventualità considerandola solo per qualche film horror di nuova generazione. Certo, alla scoperta della presenza o meno degli alieni nel mondo ha contribuito una scoperta.

Sembra che in Messico ci siano delle mummie non umane. Si tratta di ritrovamenti avvenuti in Perù.

Gli studi condotti

I due corpi ritrovati in Perù sono stati sottoposti a datazione al carbonio da parte dell’Università Nazionale Autonoma del Messico. Gli studi hanno rivelato come tali creature abbiano solo 3 dita per ogni mano e non hanno denti. Hanno più di 1000 anni e sembra che fossero dotati di una certa intelligenza.

Una scoperta questa, che potrebbe contribuire a cambiare radicalmente la storia dell’umanità intera. Gli esperti hanno chiarito che non c’è nessun intervento umano nella formazione di questi corpi e che quindi si siano autoformati.

L’ipotesi opposta

Che possano esserci altre forme di vita nell’universo è sempre qualcosa di estremamente affascinante, ma non a tutti i costi occorre vedere alieni dove non ci sono. Nonostante non siano in pochi coloro che sono convinti che quelli ritrovati siano alieni, ci sono alcuni esperti che non sono affatto d’accordo.

Alcuni individui vicino agli esperti che hanno provveduto agli studi, sarebbero pronti ad affermare che si tratti di manichini con più di 1000 anni e che non siano stati esseri viventi di qualsiasi genere. Altra teoria molto accreditata è che si tratterebbe di resti animali, messi insieme quasi un millennio fa, forse per portare a termine dei rituali spiritici.