iPhone, queste funzioni li conoscono in pochi ma sono super I Incredibile cosa puoi farci

Ci sono funzioni di iPhone, che conoscono in pochi, ma che sono molto utili. Ecco cosa si può fare conoscendola.

Iphone è uno dei dispositivi di punta per quello che riguarda gli smartphone. Per anni Apple e Samsung si sono affrontati sul mercato, l’uno contro l’altro per strappare le supremazia, ma poi le due aziende hanno preso due strade completamente differenti. Mentre iPhone ha continuano per la sua strada, Samsung ha deciso di puntare dritto verso gli schermi pieghevoli con il suo Flip e Fold che tanto hanno appassionato gli amanti della tecnologia.

Al momento Apple non sembra avere l’intenzione di uniformarsi al mercato proponendo un dispositivo pieghevole, resta fedele alle sue forme, al suo essere in grado di affascinare tutti coloro che fedelmente l’hanno seguita modello dopo modello. Perchè nonostante le innumerevoli critiche che fanno seguito ad ogni singolo nuovo iPhone sono moltissimi coloro che di anno in anno decidono di avere il modello più nuovo.

La mela più conosciuta al mondo, dopo quella di Adamo ed Eva, è molto più che una serie di dispositivi dal design accattivante, è un vero e proprio status symble, un modo di intendere la tecnologia e se poi i prezzi sono spesso, piuttosto elevati, poco importa. La tecnologia di un qualunque iPhone è molto diversa da quella dei dispositivi Android. Sono molte le funzioni che a tanti utilizzatori dei dispositivi Apple rimangono ignote.

Eppure alcune funzionalità sono molto più utili di quello che si possa credere.

Siamo nell’epoca delle videochiamate

La pandemia ci ha insegnato cosa sono le videochiamate. Durante i lunghi mesi in cui siamo dovuti rimanere tutti in casa, per essere più vicini ai nostri cari, si facevano le videochiamate e per alcuni nonni era l’unico modo per vedere i propri nipoti, lo stesso per gli zii e per i fidanzati lontani, le videochiamate erano l’unico modo per sentirsi vicini. Poi le videochiamate sono diventate un bisogno, per i bambini, ad esempio, che grazie ai video hanno potuto continuare a studiare.

Insomma un vasto utilizzo quello delle videochiamate, ma anche delle piattaforme per le chat video. Per tutti coloro che hanno un iPhone, FaceTime è la funzionalità che offre la possibilità di fare videochiamate. Ma non tutti ne conoscono l’utilizzo.

Saper utilizzare FaceTime

FaceTime promette di essere una piattaforma molto vicina a quello che è attualmente Zoom, altra piattaforma utilizzata sia per le riunioni di lavoro che per i corsi di formazione. Ma FaceTime può essere utilizzata solo tra iPhone, o forse no? Sembra che si possa utilizzare anche con Android.

Dopo aver aperto l’app di FaceTime, basta andare sulla parte superiore dello schermo e quindi scegliere creare un link. Questo può essere diviso con chiunque, permettendo anche a chi ha Android di prendere parte alla call. Questo dovrebbe valere per qualsiasi dispositivo, anche se ci sono alcuni che non riconosceranno il link e non permetteranno la partecipazione.