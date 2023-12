Asciughi il bucato in un’ora col trucco del radiatore I No, non devi stenderlo sopra

L’inverno è, ormai, alle porte e stanno per iniziare le giornate in cui risulta essere molto difficile asciugare il bucato all’aria aperta.

Si, perché le giornate risultano essere molto spesso piovose e, quando non lo sono, l’alto tasso di umidità non permette di asciugare al meglio gli indumenti e la biancheria tirati fuori dalla lavatrice. Sono tantissimi, però, gli utenti che si avvalgono dei servigi di un apparecchio presente nelle loro abitazioni. Stiamo parlando dell’asciugatrice. Come è noto, grazie ad essa, si può asciugare il bucato in tranquillità.

Purtroppo, però, se da un lato questo elettrodomestico da un validissimo aiuto a tutte le famiglie, dall’altro, c’è una nota negativa, dolente. Parliamo di quelli che sono i suoi consumi energetici. Dovete sapere che sono altissimi ed il suo peso in bolletta si fa sentire e come. Ed il periodo che si sta vivendo, non è affatto dei migliori. I costi energetici sono alle stelle e, dopo gli aumenti del mese di ottobre, ne arriveranno altri a caratterizzare la prossima stagione invernale.

Quindi, bisogna prepararsi ad affrontare un altro inverno durante il quale bisognerà stringere la cinghia. Certo, non come lo scorso anno o quello precedente, ma si tratterà comunque di mesi bui, difficili per tutte le famiglie italiane e le loro finanze già martoriate da oltre tre anni di crisi generalizzata. Ecco che, allora, arrivano in soccorso delle famiglie tutti quei trucchetti di cui abbiamo dato ampia informazione in questi mesi.

Tra i tanti escamotage visti, però, non abbiamo parlato di uno che riuscirà a cambiare totalmente la vita degli utenti. Riguarda proprio il bucato e l’elettrodomestico a cui abbiamo accennato, l’asciugatrice. Ed ha anche altri protagonisti: i termosifoni. Si, avete capito benissimo. Non pensate, però, che sia qualcosa di già visto. Non crederete ai vostri occhi. Vediamo come fare.

Asciugare velocemente il bucato anche in inverno si può e senza asciugatrice!

Molto spesso, per asciugare il bucato in asciugatrice si impiegano finanche due ore. Tutto dipende dalla tipologia di indumenti e di biancheria inseriti al suo interno. E ciò comporta consumi energetici davvero alti e, di conseguenza, il costo in bolletta sarà da capogiro. Ed ecco, allora, che arriva in soccorso il trucco di cui vogliamo parlarvi e che ha come protagonista il termosifone. Attenzione, però, perché non dovrete posizionare il bucato sopra.

Innanzitutto, dovrete essere in possesso di uno stendibiancheria. Una volta terminato il ciclo di lavaggio del bucato in lavatrice, tiratelo fuori e stendetelo sullo stendibiancheria. Fatto ciò, ecco che entra in gioco il termosifone. In realtà, c’è anche un altro protagonista. E questo è un lenzuolo. Avvicinate il bucato appena steso al termosifone e copritelo con un lenzuolo.

Che faccia parte o meno del bucato appena lavato, non fa alcuna differenza. Dopo averlo steso, prendete le due sue estremità e legatele o attaccatele con una molletta proprio al radiatore. Si creerà, così, una sacca di aria calda che vi consentirà di asciugare tutto in pochissimo tempo. Si parla di circa due ore. È lo stesso tempo di un programma di asciugatura con asciugatrice, solo che, facendo così, avrete risparmiato, a fine anno, un botto di soldi.