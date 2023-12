Lavastoviglie, addio pastiglie chimiche: sostituiscile con questo prodotto sano e naturale

Quando si parla di lavastoviglie e di elettrodomestici in generale, il primo pensiero va sempre ai loro altissimi consumi energetici.

Ebbene si, perché tutti questi apparecchi hanno bisogno di tantissima energia per poter funzionare. E le conseguenze in bolletta sono sotto gli occhi di tutti. Soprattutto in quest’ultimo periodo in cui i costi dell’energia sono arrivati alle stelle. Ora, poi, dopo nuovi aumenti ad ottobre scorso, sono in arrivo ulteriori rincari durante la prossima stagione invernale.

Si prevedono altri tempi bui sotto questo aspetto. Tornando alla lavastoviglie, però, i problemi non riguardano soltanto i suoi consumi, bensì anche altro, soprattutto i cicli di lavaggio ed i risultati acquisibili. Questo elettrodomestico è diventato di fondamentale importanza nell’economia domestica. Permette di lavare le stoviglie in minor tempo e senza un enorme spreco di acqua.

Per avere risultati ottimali, ci sono dei detersivi e dei detergenti appositi. Consentiranno di ottenere piatti, posate e bicchieri completamente puliti, senza aloni. In pratica, saranno perfetti. Spesso, però, può capitare di avere una dimenticanza. Si è convinti che siamo ancora in casa ed invece sono terminati. Ed ecco che scatta il panico più totale.

Non bisogna, però, avere timore. Si possono avviare programmi di lavaggio senza utilizzare detersivi chimici, comprati nei supermercati o in altri negozi. Al loro posto, puo essere utilizzato altro. In realtà, potreste persino pensare di dire addio alle pastiglie di uso comune ed utilizzare un prodotto più naturale e salutare. Vediamolo insieme, perché siamo sicuri che sarà una piacevole scoperta.

Lavastoviglie e pastiglie: salutate le definitivamente ed utilizzate questo!

In realtà, sono diverse le soluzioni naturali che si possono adottare per i lavaggi in lavastoviglie. Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di realizzare un detersivo liquido con dei limoni. Ne servono otto per ottenere mezzo litro. Bisogna metterli in acqua, portare a bollore continuare fin quando sono morbidi. A questo punto bisogna tagliarli a pezzi, provarli dei semi e metterli in acqua con 300 grammi di sale e 200 millilitri di aceto.

Dovete sapere, però, che potrete realizzare anche delle pastiglie per la vostra lavastoviglie sempre con ingredienti totalmente naturali. 4in questo caso, servirà del bicarbonato, ma non solo. Avrete bisogno di acqua demineralizzata, sapone di Marsiglia liquido e di almeno venti gocce dell’olio essenziale che più vi piace. Inserite tutti gli ingredienti in una ciotola ad esclusione dell’acqua.

Questa va inserita poco alla volta. Una volta ottenuto un composto omogeneo, dovrete inserirlo all’interno degli stampi del ghiaccio. Lasciate asciugare il tutto in modo che il composto si stacchi. Una volta staccato, potrete.utilizzarlo sin da subito o conservarlo per quando ne avrete bisogno. Le stoviglie saranno brillanti ed igienizzate e noterete anche un corposo risparmio economico.