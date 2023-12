Computer, tastiera consumata: con questo trucco risolvi senza spendere nulla

I dispositivi elettronici sono entrati, in maniera molto prepotente, a fare parte della vita quotidiana della maggioranza di utenti.

E quando diciamo questo, lo facciamo senza timore di essere smentiti. Si, perché è un fenomeno globale. E ciò che diciamo vale anche per i PC. Si, perché questi vengono utilizzati abitualmente da miliardi di persone in tutto il mondo. E lo fanno sia per lavoro che per svago. Come ben sapete , sono tantissimi coloro che, ancora tutt’oggi, lavorano in smart working.

Ed il Pc risulta essere di fondamentale importanza sia per svolgere le mansioni assegnate, sia per poter comunicare con i propri colleghi e, all’occorrenza anche con i clienti propri i dell’azienda per cui si lavora. Certo, come abbiamo avuto modo di accennare in apertura di articolo, sono tanti anche gli utenti che utilizzano il proprio PC per svago.

Poniamo, ad esempio, quelli che lo usano per visionare i contenuti offerti dalle varie piattaforme on demand. Molto gettonate, poi, sono anche le varie piattaforme social. Si scrolla l’home Page, si cercano contenuti video belli e si imposta lo schermo intero per visionarli in maniera migliore. Ovviamente, per utilizzare al meglio i PC, c’è bisogno della tastiera e del mouse.

Spesso, però, capita un inconveniente assai fastidioso che riguarda proprio uno dei due dispositivi hardware menzionati poche righe fa. Parliamo della tastiera. Col tempo, infatti, utilizzandola in maniera massiva, può capitare che le lettere impresse su di essa si scoloriscano. E gli utenti vanno nel panico poiché devono sborsare bei soldini per acquistarla nuova. Ma se vi dicessi che c’è una soluzione alternativa ed anche low cost? Vediamola insieme.

Un trucco fantastico a budget zero per risolvere il problema della tastiera consumata.

Ed eccoci qui a parlare di una soluzione rapidissima e che non costerà praticamente nulla. Direte addio a quei fastidiosi tasti che non permettono più di vedere cosa c’è impresso di di loro. Una volta messo in pratica questo escamotage, non crederete ai vostri occhi e sarete al settimo cielo! Pronti a scoprire di cosa si tratta? Iniziamo!

Dovete sapere che, in vendita, potrete trovare un prodotto super economico che via o sentirà di porre rimedio alla problematica ed anche in maniera assolutamente elegante! Si, avete capito benissimo. Parliamo di un kit adesivo per tastiera con layout in italiano. E non importa che siate in possesso di un PC portatile o di uno di quelli fissi. Funzionerà bene ugualmente.

Si tratta di lettere adesive in PVC. La casa produttrice sostiene che siano resistenti nel tempo ed anche agli urti. veniamo, adesso, al costo. Si parla.di soli 8,79 euro. In pratica, con un piccolissimo investimento, direte definitivamente addio a quello che è un vero e proprio fastidio per gli occhi. Provare per credere!