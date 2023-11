WhatsApp, finalmente arriva il pulsante anti scocciatori | Corri ad attivarlo

Ecco che arriva il pulsante anti scocciatori anche su Whatsapp. Un nuovo passo in avanti della app di messaggistica istantanea. Corri subito ad attivarla.

Ad oggi Whatsapp è sicuramente una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate in maniera assoluta in tutto il mondo. Era il 2009 quando questa applicazione fece per la prima volta la sua comparsa sui nostri dispositivi mobile. Certo non era l’applicazione che oggi tutti conosciamo.

Aggiornamento dopo aggiornamento Whatsapp è cambiata, si è evoluta e ha offerto una serie di possibilità senza eguali ai suoi utenti. L’applicazione è molto semplice da utilizzare, compatibile con tutti i dispositivi mobile, ne esiste anche una versione web che può essere utilizzata dal proprio PC, collegandolo con lo smartphone. In fondo è il maggior motivo per cui non vengono più utilizzati i vecchi e obsoleti SMS.

Whatsapp da canto suo, ha segnato un’intera epoca, cambiando radicalmente il modo di comunicare. Attraverso il suo server, non solo è possibile inviare dei messaggi di testo, ma anche foto, messaggi vocali e video. Il vero grande boom, Whatsapp lo ha conosciuto durante la pandemia, quando era utilizzato per restare vicini ai propri cari che erano così lontani anche se a pochi palazzi di distanza.

L’impegno numero 1 del nostro caro Whatsapp è però quello di rendere le conversazioni sicure e sta lavorando proprio per questo.

La grande quantità di informazioni che passano attraverso Whatsapp

Inutile nascondere che ogni giorno scambiamo decine e decine di messaggi con amici, parenti, colleghi, comunicazioni più o meno ufficiali, come quelle che arrivano dalla scuola dei bambini. Ma è sicuro far passare tutte queste informazioni attraverso una piattaforma online? Come in molti sapranno le conversali Whatsapp sono crittografate end-to-end, questo si traduce in un buon livello di sicurezza.

Ma come se questo non fosse sufficiente, negli ultimi aggiornamenti Whatsapp ha aggiunto la possibilità di aumentare la privacy scegliendo il livello. In che modo? È molto semplice, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni della privacy e quindi scegliere, Avvia controllo e da qui, decidere quale sarà il livello di privacy che su vorrà utilizzare con il proprio account.

Il pulsante che tiene lontano gli scocciatori

Ma questa non è l’unica funzionalità aggiuntiva di Whatsapp che permette di godere di una sorta di bonus extra. Infatti l’applicazione di messaggistica istantanea ha inserito una funzionalità aggiuntiva della Silente Unknowm Callers che impedirà alle chiamate spam di arrivare sul tuo dispositivo.

Una funzionalità in grado di offrire una maggiore privacy e permettere il controllo delle chiamate in arrivo. Un modo per proteggersi non solo dai disturbatori, ma anche dalle eventuali truffe che sappiamo bene, essere molto comuni. le chiamate di questo genere non squilleranno, ma appariranno nella lista chiamata nel caso in cui tu ne abbia bisogno.