Samsung, il nuovo Galaxy S24 non piace per questo motivo I Incredibile, non ci hanno pensato

Ci sono brutte, anzi bruttissime notizie per tutti gli affezionati e gli amanti degli smartphone della multinazionale sudcoreana Samsung.

Come ben sapete, infatti, stanno per arrivare i prossima Samsung Galaxy S24. Possiamo dire che, secondo le indiscrezioni, dovrebbero arrivare intorno alla metà del prossimo mese di gennaio. In realtà, c’è anche chi ipotizza che possano arrivare il 15 di quel mese. Insomma, ci si trova d’accordo su quello che sarà il mese di la ciò. Per il giorno preciso c’è ancora un po’ da attendere.

La sicurezza della data di presentazione ufficiale al modo dei nuovi device di punta della Samsung si avrà a breve. Come accade si solito, in quest’ultimo periodo di sono succedute numerosissime indiscrezioni sulla nuova generazione di fascia alta di smartphone sudcoreani. E tutte hanno fatto sognare gli utenti di tutto il mondo. Ora, però, qualcosa sta scatenando lo sconforto in molti, addetti ai lavori compresi.

Tra le indiscrezioni che poi hanno destato scalpore, meraviglia, c’è, senza ombra di dubbio alcuna, la presenza di ben quattro fotocamere. E, poi, c’è anche un ritorno al passato. Si, avete capito benissimo. Ovviamente, di parla di passato che ritorna, sfruttando, però, tutte le tecnologie più moderne. Eppure, c’è già chi si lamenta. Dovete sapere che sono già circolate delle fotografie.

E si presume che siano quelle relative ai nuovi Galaxy S24. C’è qualcosa in particolare che ha suscitato dei dubbi, delle perplessità nei tanti che hanno sbirciato, curiosato per capire come saranno i Galaxy del futuro. È il design di questa nuova generazione a suscitare le maggiori esitazioni per dei problemi che ne possono conseguire. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta.

Samsung non ci ha pensato, ma i nuovi Samsung Galaxy S24 potrebbero creare problemi agli utenti.

È proprio questo che utenti ed addetti ai lavori stanno segnalando dopo aver visto tutte le fotografie che riguardavano questi dispositivi della multinazionale sudcoreana. Ed è questo il titolo al passato. Ha voluto tornare a prima del 2015. Si, perché dopo questo anno, i bordi degli smartphone Samsung sono diventati tutti arrotondati. Prima, invece, avevano una forma piatta e squadrata.

Ed eccoci qui nuovamente a parlare di un design dalle curve abolite. Ciò andrà a facilitare quella che è l’immissione delle pellicole sugli schermi. Ma creerà anche numerosissimi problemi. E tutti relativi alla salute fisica degli utenti. In primis, secondo quanto stanno protestando, nessuno potrà più tenere il proprio device con una mano soltanto. E, poi, ci sarà il sicuro insorgere di problemi come dolore ai muscoli e alle articolazioni.

Ecco perché non sta piacendo. In realtà, però, si potrebbe già obiettare che queste tipologie di dolori siano già frequenti in tutti quegli utenti che utilizzano in maniera massiva tutti i modelli di smartphone in circolazione. E, poi, siamo sicuri che Samsung, prima di immettere sul mercato uno dei suoi numerosissimi dispositivi, faccia test e prove di ogni tipo per preservare la salute dei suoi utenti