Lavatrice, falla solo in questi giorni: risparmi in bolletta I Tutte le lavanderie risparmiano così

Se vuoi risparmiare in bolletta devi proprio fare la lavatrice in questi giorni della settimana. Anche le lavanderie risparmiano in questo modo.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati in assolto, da tutte le famiglie. Ci sono alcuni periodi dell’anno in cui si mette in funzione molte volte in più rispetto a quello che si farebbe abitudinariamente. Ad esempio, in estate, a seconda anche delle persone che compongono la famiglia e dai loro impegni, si arriva a un numero di lavatrici settimanali anche piuttosto ragguardevole.

Ovviamente il numero di lavatrici che vengono fatte durante la settimana, influiscono notevolmente sul consumo energetico della famiglia. Insomma, inutile lamentarsi che il costo dell’energia sale se poi si aziona 4 o 5 volte al giorno la lavatrice. Il risparmio energetico passa proprio attraverso il corretto utilizzo degli elettrodomestici, soprattutto quelli che sono causa di un consumo maggiore di energia.

Alcuni esempi di elettrodomestici che influiscono notevolmente sul consumo di corrente elettrica, oltre alla lavatrice sono, l’asciugatrice, la lavastoviglie e il forno. Si tratta di elettrodomestici che si tengono, in genere, accesi abbastanza a lungo e questo provoca un consumo non poco elevato.

Questo è il motivo principale per cui, per il risparmio energetico occorre innanzitutto prestare attenzione agli elettrodomestici, alle loro caratteristiche e all’uso che se ne fa.

Elettrodomestici e programmi ECO

Sono numerosi gli elettrodomestici che utilizziamo durante le nostre giornate, per svolgere alcune delle attività che una qualunque casa richiede. La lavatrice è indispensabile per lavare i propri vestiti, l’asciugatrice utile quando stendere i panni all’esterno non è proprio possibile. La lavastoviglie permette di non lavare i piatti a mano e il forno lo si utilizza per la crostata a colazione.

Ovviamente questi sono solo i più grandi tra gli elettrodomestici che vengono utilizzati in ogni casa, perchè ci sono poi, i piccoli elettrodomestici, come le aspirapolvere, robot da cucina e macchinetta del caffè, anche loro in grado di far sentire il loro peso sulla bolletta dell’energia elettrica. Ma soffermandosi sui grandi dispositivi, uno dei modi di risparmiare continuando ad utilizzarli, è quello di utilizzare programmi ECO, in grado di creare un consumo energetico minore, senza però essere meno efficiente.

Attenzione alla fascia oraria

In genere le compagnie i fornitura dell’energia elettrica offrono una tariffa variabile a seconda della fascia di utilizzo degli elettrodomestici. 3 sono le fasce previste dalla maggior parte delle tariffe. La prima va da lunedì al venerdì, è la più cara e corrisponde alle ore 8 alle 19. La seconda fascia invece va dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, dal lunedì al sabato. La terza fascia sembra essere la più conveniente.

La F3 va dalle 23 fino alle 7 del giorno dopo dal lunedì al sabato, la domenica e festivi è attiva tutta la giornata. Si tratta delle ore in cui si spende meno per l’energia elettrica. Ovviamente questo vale solo ed esclusivamente nel caso in cui si opti per un fornitore che applica le 3 fasce orarie, altrimenti molto dipende dalla tariffa utilizzata.