Bancomat, chiusure a raffica in queste città: controlla se sei tra gli sfortunati

Possiamo dire certamente, senza alcun timore di essere smentiti, che la situazione bancaria relative alle chiusure sia generalizzata.

Si, conosciamo bene quanto è accaduto e sta accadendo tuttora in Italia. Ma si tratta di qualcosa che sta affliggendo numerosissimi paesi. Pensiamo, ad esempio, anche al Regno Unito. Pochissimi giorni fa si è celebrata la chiusura della millesima filiale. Precisamente, ciò è avvenuto lo scorso 15 novembre. Dovete sapere, però, che non è finita qui.

Un po’ come in Italia di cui parleremo a brevissimo, ma non prima di avervi dato una notizia fenomenale. Dovete sapere che, come qui da noi, anche in Gran Bretagna le chiusure di filiali fisiche e di sportelli bancomat su tutto il suo territorio, non sono affatto finite qui. Sono previste altre 150 chiusure, almeno nel breve termine. Poi ce ne saranno ancora altre.

Contemporaneamente, però, nel Regno Unito, è stato avviato un programma di monitoraggio relativo proprio a queste chiusure. In pratica, le banche hanno aderito a Link, una iniziativa importantissima che serve a garantire ad aziende e cittadini un passaggio indolore verso quello che è il mondo bancario e dei pagamenti senza contante. Consente a questi ultimi soggetti di avere un aiuto.

Un modo come un altro per non lasciarli indietro durante questa transizione digitale. Certo, non mancano assolutamente i disagi come nel nostro paese. Qui si è di fronte ad una situazione divenuta, ormai, insostenibile. E si prevedono numerosissime ulteriori chiusure. Vediamo, nel dettaglio, dove insisteranno le prossime. Controllate se siete tra i diretti interessati.

Altre chiusure a raffica: numerosissime città interessate.

Ormai, in Italia è risaputo che la situazione sia tragica. Sono oltre cinque milioni i cittadini che vivono in una delle località che sono rimaste orfane di filiali fisiche e sportelli bancomat sul loro territorio. E le previsioni sono davvero agghiaccianti. Pensate che, solo per Intesa Sanpaolo, si prevedono altre 1500 chiusure. Ciò è dovuto alla nascita della banca completamente digitale del gruppo, Isybank.

In pratica, ci sarà un’altra mattanza di presidi territoriali. Ed i disagi per i cittadini italiani aumenteranno in maniera esponenziale. Purtroppo, però, rispetto al Regno Unito, non c’è il programma Link. Si è pensato solo a creare degli hub territoriali che hanno inglobato le filiali chiuse. Ed a pagare le pene maggiori sarà sempre lo stesso target di utenti. Vediamo chi saranno gli sfortunati.

Tutti coloro che abitano nelle piccole località sia dell’entroterra sia vicine al mare. Si perderanno quelli che erano diventati i punti di riferimento di coloro che già ne erano rimasti orfani nel luogo in cui vivono. E non andrà neanche meglio in città. Si, perché se nelle piccole località scompariranno del tutto, in quelle grandi si avranno tantissimi disagi, poiché filiali e sportelli bancomat diminuiranno in maniera molto, ma molto sensibile.