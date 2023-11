Tariffe telefoniche, bellissima notizia per i clienti di questo operatore I Ti fanno un regalo di Natale

I clienti di questo operatore possono essere felici di quello che sta succedendo. Un bellissimo regalo in arrivo per loro grazie alla tariffa telefonica applicata. Un grande regalo di Natale per tutti.

Lo smartphone non è più un dispositivo che si può avere o non avere. Esso con il tempo è divenuto una sorta di estensione del nostro corpo, inutile nasconderlo, siamo perennemente connessi grazie al dispositivo e lo utilizziamo per fare veramente di tutto. Il nostro smartphone ci aiuta a collegarci al web, ad acquistare online, a tenerci in contatto con persone vicine e lontane, semplicemente con pochissimi click.

Insomma, si tratta di un accessorio che è divenuto pressapoco indispensabile e con lui la connessione alla linea internet. Ognuno di noi, a casa, gode di una connessione Wi-fi e dispera che ben presto sia possibile, come lo è in molte città europee, godere di una connessione wi-fi free senza limiti, anche in giro per la città. Un progetto ambizioso? Ma in alcuni stati europei è già stato realizzato.

Non ci sarà il wi-fi free cittadino, ma ciò non toglie che ognuna delle compagnie telefoniche che si scelgono offrono pacchetti all inclusive in cui è possibile sfruttare, chiamate, messaggi e connessione internet, pagando semplicemente un abbonamento mensile.

Nonostante negli ultimi mesi si sia molto parlato di un aumento delle tariffe telefoniche, adesso è il momento di una buona notizia. Forse nessuno se lo aspettava, eppure ora è possibile.

Guerra dei prezzi tra gli operatori

Il mondo della telefonia, vede come protagonisti 3 colossi quali Tim, Vodafone e Wind tre. Poi oltre a queste, negli ultimi anni sono comparse molte compagnie minori, che offrono prezzi veramente molto più bassi, ma un’affidabilità che forse, non è esattamente quella che si cerca. In tale prospettiva Iliad sembra essere stata in grado di prendersi una significativa porzione di mercato, proprio come Coop voce e Poste mobile.

Ovviamente uno scenario di questo genere non ha fatto altro che aprire la strada a una vera e propria guerra dei prezzi. I 3 colossi si sono trovati obbligati a ridurre i costi delle loro tariffe, che in un primo momento erano aumentati vertiginosamente.

Ecco le novità per i consumatori

Per questo periodo natalizio uno dei 3 colossi della linea mobile, ha ben pensato di offrire un vero e proprio regalo ai suoi clienti. In prospettiva delle vacanze di Natale e a favore di tutti coloro che si concedono una vacanza in una capitale Europa, Tim ha ben pensato di ampliare il massimale di traffico dati valido in roaming all’interno dei paesi che fanno parte dell’Unione Europea.

Insomma, si potrà navigare senza costi aggiuntivi e senza limiti. Invariati invece i massimali per quello che riguarda la propria offerta nazionale. Una notizia che renderà felici tutti i viaggiatori.