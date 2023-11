Galaxy A55 e M55, saranno i cellulari della svolta I Samsung nasconde una grande sorpresa

Stanno arrivando dei device fantastici, prodotti dalla multinazionale sudcoreana Samsung e bisogna farsi trovare assolutamente pronti.

Si tratta di smartphone e le indiscrezioni si stanno facendo sempre più forti, sempre più insistenti. Sì, avete capito benissimo. I rumors dei vari leakers non riguardano solo gli smartphone di nuova generazione della Apple, gli iPhone. Certo, questi si fanno sempre più insistenti già a partire dal mese successivo a quello del loro lancio.

In pratica, si parla già di iPhone 16, mentre iPhone 15 è appena arrivato. Ora, però, i riflettori sono puntati tutti su Samsung e su quelli che saranno due smartphone davvero da paura che daranno il la ad un cambiamento epocale, ad una svolta storica. Ci troveremo di fronte al Samsung Galaxy A55 5G ed al Samsung Galaxy M55.

Ebbene sì, questi saranno i nomi dei nuovi device provenienti dalla Corea del Sud che stanno già facendo parlare tanto di sé nonostante c’é ancora tempo prima di vederli dal vivo, prima di poterli toccare con mano. Vediamo, allora quali saranno le loro caratteristiche peculiari secondo le indiscrezioni sempre più insistenti.

Da Samsung due device di gamma media in arrivo: saranno stupendi!

Ebbene sì, saranno di fascia media, ma ciò non deve distogliere la vostra attenzione da loro. Sì, perché ciò che sta trapelando vi farà rimanere praticamente a bocca aperta. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy A55, sappiamo che la velocità di ricarica sarà di 25 watt. Purtroppo, il caricatore, secondo quanto riportato da più leakers, non arriverà in confezione.

Sì, avete capito benissimo. Bisognerà acquistarlo a parte. Altre indiscrezioni che lo riguardano, parlano del SoC Samsung Exynos 1480. Per il momento, però, di questo smartphone non è dato ancora sapere nulla. Passiamo, allora, al secondo. Il Samsung Galaxy M55 avrà in dotazione il chip Snapdragon 7 di prima generazione di Qualcomm.

Altri rumors, poi, riportano anche la Ram che sarà a corredo e supporto del chip in questione. Si parla di ben 8 GB di Ram e questo è davvero formidabile. Ed ancora, molto probabilmente verranno installati degli schermi AMOLED con refresh rate a 120 Hz, E, poi, sarà uno smartphone basato su Android 14. Ci sono da fare, però, alcune considerazioni.

Innanzitutto, bisogna porre l’attenzione sul fatto che il predecessore di questa nuova generazione abbia quasi tutte le caratteristiche riportate dai leakers. Solo il chip sembra essere differente. Il nuovo modello avrà quello di Qualcomm, mentre il vecchio ha l’Exynos. Insomma, sembra che i leakers si siano basati sulle caratteristiche conosciute relative alla vecchia generazione. Attendiamo nuove e migliori notizie in merito.