Asteroide, la sua scoperta cambierà il mondo: vale più di tutte la ricchezza sulla Terra

La scoperta di questo asteroide cambierà la storia del mondo intero. Un valore che sembra superare tutte le ricchezze della terra intera.

Ci sarà vita oltre noi nell’universo? Ma soprattutto in che modo gli asteroidi possono influenzare la vita sulla terra. In realtà a riguardo ci sarebbero moltissimi studi, tutti concordi nel dire che ci sono tutte le possibilità per sfruttare i corpi celesti a proprio vantaggio.

Gli asteroidi e il loro studio è un argomento di notevole interesse, che impegna un gran numero di esperti che ogni anno si chiede come sia possibile sfrutture al meglio quelle che sono le possibilità date dallo spazio. Si pensa a come sfruttare le risorse minerarie, ma pensare di avventurarsi alla ricerca di pietre preziose senza aver fatto un prospetto di come andranno gli affari nel tempo, si traduce in un piano mirato su come sia possibile avvalersi a proprio vantaggio degli asteroidi.

In tale prospettiva la Nasa continua con lo studio degli asteroidi e sta lavorando per la partenza di una missione specificatamente pensata. Si tratterebbe di Psyche, la missione pensata per studiare da vicino 16 Psyche un asteroide che sembra essere totalmente diverso da tutti gli altri e che potrebbe avere quindi, un potenziale maggiore.

Un progetto ambizioso, che forse non renderò nessuno milionario, ma che sicuramente segna un passo miliare nello sviluppo degli studi spaziali.

Il valore di 16 Psyche

Era il 1852 quando 16 Psiche divenne il sedicesimo corpo celeste ad essere osservato. Posto tra Marte e Giove nella sua stessa zona ci sono altri corpi celesti che qui orbitano. Cosa ha distinto allora, Psiche da tutti gli altri? Il suo essere estremamente grande ma anche molto brillante. Quasi 300 km di diametro, la luce solare riflette sulla sua superficie che si compone di ferro e nichel. Qualcuno ha sostenuto che possa essere l’avanzo di un pianeta che ha perso la sua crosta e i suoi strati più esterni.

Insomma, alcuni studi specifici a riguardo e l’idea di intraprendere un viaggio spaziale verso Psyche sembra che abbia fissato il valore di questo corpo a un livello molto elevato. Si parla di 10 quintilioni di dollari, una cifra spropositata.

Un progetto molto ambizioso

Lo studio di 16 Psyche con ogni probabilità risulterà essere troppo ambizioso. Si erano impegnati in esso Planetari Resources e Deep Space Industries, 2 start up, troppo piccole per un progetto così tanto ambizioso. Questo non vuol dire che tutto rimarrà intentato.

Ovviamente per riuscire ad arrivare allo scopo che ci si è posti occorrono finanze adeguate e un piano di azione che permetta di non fallire nel proprio intanto. Forse ci vorrà del tempo, non succederà di certo domani, ma è importante sapere che nello spazio ci sono risorse inesplorate.