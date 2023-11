Stufetta elettrica, l’errore mortale: ti devasta la bolletta I Con questi trucchi impari a risparmiare

Come evitare danni con la stufa elettrica? Sembra innocua, ma può potenzialmente rivelarsi letale.

Un po’ dappertutto in Europa, ma specie in Gran Bretagna stanno arrivando le prime, gelide, temperature dell’anno. E non sembra fare eccezione l’Italia, col freddo che inizia a ‘mordere’ lavoratori e casalinghi.

Che cosa fare? Molti rimediano utilizzando le stufe elettriche: piccole, agili e potenti sembrano essere sempre la soluzione perfetta per questo genere di emergenze.

Molti infatti, per il caro energia o per la dispersione degli impetuosi venti, preferiscono non accendere i caloriferi o in generale non farvi eccessivo affidamento; altri ancora invece prediligono avere una fonte di calore quanto più possibile vicina a sé, al proprio fianco.

Eppure le stufette elettriche possono essere aggeggi letali, assai pericolosi. Come ogni elettrodomestico recano con sé mortali pericoli da non sottovalutare o considerare con leggerezza. Con l’elettricità specie di ordigni così potenti, non si scherza, occorre esercitare cautela. In particolare il fatto che siano così numerose e trasversali ad ogni casa le rende uno dei maggiori pericoli per i cittadini nei mesi invernali.

Il rischio nascosto dietro l’utilizzo delle stufe elettriche

Naturalmente ci stiamo riferendo al rischio di un potenziale e distruttivo incendio. Il primo elemento da considerare con attenzione è di porre la stufa su una superficie piana, senza possibili oggetti od ostacoli vicino che potrebbero prendere fuoco. Inoltre è bene non usarla direttamente per asciugare i vestiti.

Fondamentale, quale terzo punto, non lasciare la stufa accesa mentre ci si accinge a dormire; meglio spegnerla onde evitare disastri e roghi notturni. L’uso delle ciabatte è inoltre vivamente sconsigliato. Vale sempre la pena, per altro, controllare che la stufa non presenti danni o segni di usura. Materiale potenzialmente friabile e combustibile – il grande indiziato è di solito la carta – va inoltre tenuto lontano, senza offrire possibili ‘esche’.

Comperare la stufa nuova e con un tagliando è inoltre un passaggio (quasi) obbligato, non c’è nemmeno da pensarci su. Laddove possibile è anche utile registrare l’apparecchio e avere una qualche genere di assicurazione. Infine è utile avere un rilevatore di fumo pronto a suonare nell’appartamento. In generale ve ne dovrebbe essere uno per ciascuna stanza, ma è raro che ciò succeda. In ogni caso è sempre bene farsi trovare quanto più possibile pronti e preparati ad ogni evenienza.