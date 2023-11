Netflix, la lista dei numeri segreti: la trovi qui I Ti rivelano una cosa importante, vedi meglio i film

La lista dei numero segreti di Netflix, la trovi proprio qui. Ti rivelano una cosa veramente molto importante, adesso li scoprirai finalmente.

Netflix è la piattaforma in streaming su cui è possibile vedere un gran numero di film, serie TV, cartoni animati e documentari. L’utilizzo di Netflix è vincolato al pagamento di un abbonamento annuale o mensile. 3 gli scaglioni di abbonamento, con quello a prezzo più basso, che permette sì, di vedere tutti i contenuti, ma di dover sopportare anche la pubblicità.

Ci sono poi alcuni abbonamenti che offrono Netflix compreso nel prezzo, come sta facendo Sky negli ultimi anni o come a volte viene proposto da Tim con i suoi abbonamenti per internet a casa. In ognuno di questi casi si può continuare a vedere tutti i contenuti di quella che ad oggi, è una delle piattaforme più note per poter vedere contenuti che non vengono trasmessi nè su altre piattaforme nè tanto meno sulla TV nazionale.

La piattaforma è perfetta per tutti coloro che amano le serie TV, ma anche film, alcuni dei quali, che hanno segnato la storia del cinema italiano ed internazionale. Ma, nonostante chiunque utilizzi Netflix, sono ancora moltissimi i misteri che la piattaforma nasconde. Ci sono alcune funzionalità non particolarmente note.

Una di queste riguarda la possibilità di modificare la definizione dei video che si vedono attraverso la piattaforma stessa.

Video in alta definizione

Lo sviluppo tecnologico degli apparecchi televisivi, ma anche di PC, tablet e smartphone, ha aumentato il desiderio di tutti gli utenti di poter vedere i video, i telefilm e anche i documentari alla massima definizione possibile. Come vedremo di seguito, è possibile scegliere la definizione dei video che si vedono su Netflix, ma questo non è sufficiente.

Per poter sfruttare la miglior risoluzione possibile è innanzitutto indispensabile avere un apparecchio che lo permetta, una connessione internet veloce, ovvero l’utilizzo di una Fire TV Stick. In quest’ultimo caso, occorre tener presente che solo le versioni più costose dell’apparecchio permetteranno di vedere i video in alta definizione.

I numeri segreti di Netflix

Per poter godere della visione dei programmi su Netflix, in maniera perfetta è indispensabile avere una connessione internet che sia stabile. Questo vuol dire che occorre conoscere quella che è la velocità di download per poter avere la certezza della migliore visione possibile. 3 sono i diversi livelli di download.

Per i video in alta definizione quindi in HD si hanno 720p – 3 Mbps o superiore, Full High Definition 1080p – 5 Mbps o superiore, infine Ultra High Definition 4K – 15 Mbps o superiore.