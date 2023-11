Monte dei Paschi, l’allarme sul futuro: servono tutele precise I Nessuno sa cosa succede davvero

Scatta l’allarme in casa Monte dei Paschi. Il futuri sembra essere incerto e quello che si chiede sono delle precise tutele. Purtroppo nessuno sa veramente cosa accadrà.

Monte dei Paschi di Siena è uno degli istituti bancari più antichi del nostro paese. Sono moltissimi i correntisti che si sono affidati, nel tempo, ai suoi servizi. Fino a non molti anni fa, Monte dei Paschi era sinonimo di massima sicurezza nel mondo delle banche, un istituto con una storia importante alle spalle.

Vicino sia al privato che alla piccola e media impresa, Monte dei Paschi era un nome altisonante nel mondo economico. Insomma, una vera e propria istituzione. Peccato che poi qualcosa è cambiato, anche Monte dei Paschi è caduta vittima di una crisi economica che sta segnando ancora oggi il territorio italiano.

L’unico modo che la banca ha avuto in passato, di risollevarsi dalla crisi, è stato quello prevedere l’intervento dello Stato Italiano, per riuscire a rimpinzare le casse, senza essere vittime sacrificali, tanto la banca, quanto i suoi correntisti. Ma oggi Monte dei Paschi è di nuovo a un bivio.

La banca deve diventare di nuovo privata, per il bene della sua stessa integrità. Allora cosa sta succedendo di nuovo su questo fronte?

Monte dei Paschi di Siena e le quote in vendita

In tempi non sospetti era stato detto che in Monte dei Paschi doveva diventare di nuovo privata. Era il momento di cambiare di nuovo, di tornare all’origine dell’istituto stesso. Allo stesso tempo, era stato anche detto che c’era tempo per i cambiamenti, che non sarebbe stato qualcosa di immediato.

Invece il 25% del capitale di Monte dei Paschi è stato messo in vendita ed è in attesa del miglio offerente, per trovare nuovi capitali da immettere nel circuito bancario. Una mossa questa che può salvare le casse dell’istituto, ma che preoccupa e non poco, i dipendenti di MPS.

I dipendenti cercano sicurezza

Ovviamente in una prospettiva che sembra essere quanto mai incerta, i dipendenti della banca, cercano una certa sicurezza. Ma i vertici sono intervenuti a proposito. Quello che si auspica in realtà è una collaborazione tra la dirigenza e i dipendenti stessi dell’istituto bancario.

La decisione di mettere in vendita parte del capitale della banca, è stata presa solo in seguito a una sorta di sicurezza che il nome della banca, non avrebbe subito modifiche, così come la presenza sul territorio italiano. In questo modo, anche i dipendenti possono godere di una maggiore certezza di non veder messo in bilico il loro posto di lavoro.