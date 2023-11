Instagram, le nuove funzionalità super professionali I Scopri tutto in un secondo

La piattaforma social di Meta, Instagram, è pronta a vestirsi di nuovo e a donare delle funzionalità davvero pazzesche a tutti i suoi utenti.

Ebbene sì, si tratta di funzionalità atte alla condivisione di contenuti multimediali ancora più fenomenali. Sin da quando è arrivato, Instagram è subito entrato nei cuori di tantissimi utenti. Ha riscontrato, infatti, subito, un enorme successo di pubblico. Ed è arrivato a contare oltre due miliardi di utenti attivi in tutto il mondo.

Stiamo parlando di una cifra davvero considerevole. Anzi, potremmo dire anche che sia enorme. Ovviamente, su questa piattaforma non ci sono soltanto utenti che condividono a raffica contenuti. Sono molti anche coloro che utilizzano la piattaforma soltanto per godere dei post altrui che siano foto, video, Reels o Storie.

E ce ne sono davvero tantissimi. Si potrebbe scrollare all’infinito e si troverebbero sempre contenuti da visionare. E gli argomenti sono i più disparati. Si va da semplici video divertenti ai video che fanno riflettere. E, poi, ci sono quelli che offrono degli spunti di vacanza, raccontando le bellezze di luoghi poco conosciuti sia in Italia che all’estero.

E, poi, non mancano i video di ricette tradizionali. Anzi, sono proprio questi i contenuti che più vanno per la maggiore nell’ultimo periodo. Ma questo è totalmente un altro discorso. Ciò di cui vogliamo parlarvi è ben altro, anche se è strettamente collegato a tutti i contenuti da condividere. Vediamo quali sono le funzionalità nuove e fantastiche previste in piattaforma.

Ecco come scoprire in un batter di ciglia tutte le funzionalità arrivate su Instagram.

Sono davvero tantissime. Non riuscirete a credere ai vostri occhi. Iniziamo subito. Innanzitutto, vogliamo presentarvi una novità che riguarda le applicazioni per gli smartphone, Android o iOS che essi siano. Gli sviluppatori della piattaforma, infatti, hanno implementato la possibilità di annullare e ripristinare un’azione mentre si sta modificando un video, ad esempio.

In pratica, si potrà farlo senza dover, per forza di cosa, annullare tutto ciò che era stato fatto fino a quel momento. La seconda novità riguarda i Reel. In questo caso, si potranno sfruttare i nuovissimi clip audio che sono diventati disponibili. Inoltre, gli utenti ed i Creator, potranno avvalersi dei servigi delle voci che andranno a riprodurre quanto scritto nel video.

E, poi, potrete avere i vostri adesivi personalizzati partendo dalle immagini e dai video condivisi. Infine, c’é uno strumento molto, ma molto utile soprattutto ai Creator. Questi, infatti, potranno avere contezza non solo delle riproduzioni totali dei loro contenuti video, ma anche di quelle ripetute. Ovvero, potranno sapere se ci sono stati utenti che hanno rivisto un video più volte ed anche il numero di volte. Insomma, sono tante le novità e tutte fantastiche!