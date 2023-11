Bancomat non dà contanti: chiama subito la polizia I Ti stanno rubando i soldi dalla carta

Di truffe dinanzi o all’interno degli sportelli ATM, ne abbiamo parlato ampiamente nell’ultimo anno, dato che sono state molte le vittime.

Ed il numero delle vittime è direttamente proporzionale a quelle delle truffe. O meglio, quello che vogliamo dirvi è che i truffatori mettono in atto diverse tipologie di raggiri. E questi possono essere attuati sia di persona che da remoto. Ora, poi, sta dilagando un fenomeno assurdo quanto spaventoso e di vittime cadute nelle trappole ce ne sono tantissime.

Ma, andiamo per gradi. Tra le varie tipologie di truffa pensiamo, ad esempio, a quella del lama o del giornale. Ma c’é anche quella, sempre in voga, del finto dipendente di Banca o di poste che, con la scusa di problemi su quanto prelevato, scambia le banconote delle vittime con soldi falsi e scappa via facendo perdere tutte le sue tracce.

Queste tre tipologie di truffe, sono messe in atto sempre di persona e, molto spesso, i criminali sono due o anche di più. Poi, ci sono quelle che vengono svolte da remoto grazie all’ausilio di skimmer. Questi sono dei piccolissimi dispositivi che consentono, con l’ausilio di microcamere, di impossessarsi dei Pin e di clonare le carte.

Attenzione, perché gli skimmer vengono utilizzati anche sui Pos. E, poi, c’é la nuova truffa che sta spopolando e mietendo vittime proprio nell’ultimo periodo. Ed è proprio di questa che vogliamo parlarvi all’interno di questo articolo. Vogliamo mettervi in guardia, perché, se dovesse capitarvi una cosa del genere, non dovrete fare altro che chiamare le Forze dell’Ordine!

Il Bancomat non vi da i soldi richiesti: attenzione non è un malfunzionamento!

Ebbene sì, avete capito proprio bene. E’ qualcosa che sta succedendo a parecchi risparmiatori proprio in queste ultimissime settimane. E non da scampo. Sono molte le vittime che sono cadute nella trappola subdola messa in piedi dai truffatori! Potrebbe sembrare un giorno come un altro ed invece, i problemi, i guai sono dietro l’angolo.

E capita tutto all’improvviso. Ci si reca presso uno degli sportelli ATM ancora aperti e funzionanti per poter prelevare il proprio denaro contante. Si iniziano quelle che sono le operazioni di prelievo, si immette il Pin, si decide la cifra da prelevare e si attende che lo sportello restituisca la carta ed eroghi il denaro richiesto.

Le operazioni vanno a buon fine, però, solo fino alla restituzione della carta. Il denaro non esce. E, nonostante gli utenti pensino che si tratti di un malfunzionamento, questo non era affatto segnalato dallo sportello. Fate attenzione quando accade qualcosa del genere. Si tratta di una truffa. Non allontanatevi e segnalate tutto alla banca, prima di chiamare le forze dell’Ordine. Restate li fino ad accertamento avvenuto!