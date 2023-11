Unicredit, occasione fantastica per i risparmiatori I Se ti servono soldi è il momento giusto

Occasione unica per tutti i risparmiatori. Unicredit viene incontro ai suoi correntisti, se hai bisogno di soldi è questo il momento di farsi avanti.

Buone notizie per i risparmiatori, finalmente chi ha bisogno di denaro potrà finalmente usufruire dell’opportunità messa loro a disposizione. Negli ultimi tempi i rapporti tra i correntisti e le banche, non sono certo stati dei più idilliaci. Da una parte le banche che sembra non essere più sicure come un tempo, dall’altra invece, i cittadini che non hanno più fiducia negli istituti.

In effetti, per ogni cittadino intrattenere rapporti con le banche diviene indispensabile considerando il bisogno di avere un conto corrente. Senza considerare che il continuo incremento dell’utilizzo delle modalità di pagamento elettroniche spingo a dover utilizzare carte di credito e di debito in maniera quotidiana.

Lontani ormai i tempi in cui il denaro, lo si nasconde sotto alla mattonella o dentro al materasso, ora i propri risparmi vengono lasciati in banca. Il timore però, è quello che, da un giorno all’altro ci si possa trovare senza un nulla di fatto. Attualmente, nonostante a livello fisico, le banche stiano lentamente scomparendo dal territorio, esse si rivelano piuttosto stabili, nonostante non siano mancati momenti di crisi.

La continua inflazione a cui si sta assistendo in tutti i settori, colpisce anche le banche, che in qualche modo devono far fronte a tutto questo.

Banche Vs Poste italiane

C’è stato un momento storico in cui i correntisti preferivano i conti correnti bancari a quelli postali. Le poste non erano ritenute efficienti, tanto quanto le banche, soprattutto da chi utilizza il conto corrente per svolgere una serie di operazioni tanto da cittadino privato che come a professionista. Ma la tendenza sembra essere cambiata.

Negli ultimi anni le Poste Italiane si sono prese la loro rivincita perchè un Conto Corrente postale ha mediamente un prezzo di gran lunga inferiore a quello delle banche. Proprio per questo motivo, i cittadini stanno rivalutando la possibilità di avere un conto alle Poste, invece che in banca. Ma nel caso in cui si continuasse ad essere ancora fan indiscussi delle banche forse è utile conoscere chi pratica i tassi e i costi più bassi.

Le banche che riducono i costi e quelle che le aumentano

La tendenza degli ultimi mesi per quello che riguarda le banche, è quella di un costante aumento dei costi per la gestione dei conti correnti, che ricordiamo, in alcuni casi supera addirittura i 100 euro all’anno. Inoltre ad aumentare anche i tassi di interesse, che toccano, soprattutto coloro che hanno attivo un mutuo a tassi variabili.

Ma Unicredit sembra aver preso una tendenza differente rispetto a quella comune. Infatti è andata a ridurre il canone per fronteggiare l’aumento dei tassi negativi ma allo stesso tempo ha anche aumentato i costi per via dell’inflazione.