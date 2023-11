Sembra ghiaccio ma è una misteriosa schiuma mortale per l’uomo: sta invadendo i fiumi

Potrebbe sembrare ghiaccio, ma in realtà è una schiuma che potrebbe essere anche molto dannosa per l’uomo, fino a portarlo alla morte. L’hanno scoperta proprio in questo fiume.

A vedere questo scenario con un primo colpo d’occhio sembra non esserci proprio nulla di strano, anzi potrebbe apparire un tipico scenario invernale in cui delle zolle di ghiaccio e di neve galleggiano al di sopra dell’acqua del fiume. In realtà non è esattamente come sembra, anzi, tutt’altro. Questo fiume è il simbolo di un mondo che sta chiedendo aiuto a gran voce.

Che il nostro pianeta sia in pericolo è qualcosa che sanno tutti benissimo. Ce lo dicono i dati sull’inquinamento, che gli stati provano a contrastare intervenendo con diverse misure, come il semplice incentivare la raccolta differenziata ovvero, indirizzare verso un utilizzo più coscienzioso delle risorse che si hanno a disposizione.

Quella che si vede in foto è una schiuma che per l’uomo può rivelarsi veramente mortale. La sua presenza ha fatto scattare l’allarme con immagini che sono al limite di uno scenario veramente apocalittico. La situazione al momento sembra essere del tutto fuori controllo e sta provocando non pochi disagi.

Occorre comprende la natura di questo materiale schiumoso per capire se e in che misura si possa intervenire. Quello che è certo è che il mondo chiede di essere salvato.

Da cosa ha origine questa schiuma

Si tratta di una situazione che sembra essere del tutto fuori controllo all’interno della schiuma sarebbero presenti elevati tassi di ammoniaca e fosfato che possono essere causa di problemi a livello sia respiratorio che cutaneo. Quello che ci si chiede è però da dove arriva questo grave problema che sta colpendo un fume.

Sembra che la causa principale sia da ricollegare ai fanghi e ai rifiuti che non sono trattati. L’ente idrico della zona ha provato a porre rimedio ma non ha ottenuto dei grandi risultati. Senza considerare che non è nemmeno la prima volta.

Una parte del mondo martoriata dall’inquinamento

Questa schiuma bianca altamente pericolosa per l’uomo si trova nel fiume Yamuna che attraversa la città di Nuova Delhi. Qui l’inquinamento ha raggiunto delle vette realmente inattesa e sta creando numerosi problemi a tutti gli abitanti della città. Un problema questo, che è difficile da gestire e da risolvere.

Come se non bastasse la schiuma bianca ci si mette anche la cappa ci smog che sta coprendo la città in questi ultimi mesi e che sembra aumentare proprio nei mesi invernali, quando la cappa sembra peggiorare. Una situazione veramente problematica per la città.