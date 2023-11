Postamat, il divieto pesa come un macigno I Gli italiani sono allibiti: disagio tremendo

Non bastavano i problemi che creano disagi a tutti i clienti dei vari Istituti di Credito italiani, relativi all’impossibilità di prelevare.

Ora, ci si mettono anche i Postamat. Sì, avete capito proprio bene. I clienti di Poste Italiane hanno ricevuto un divieto che riguarda gli sportelli funzionali al prelievo di denaro contante che ha dell’incredibile. Conosciamo tutti benissimo quella che è la situazione relativa alle chiusure di filiali fisiche e sportelli bancomat sul territorio italiano.

Questi presidi bancari territoriali stanno chiudendo a dismisura. Tutto è iniziato ben dieci anni fa. ma, nell’ultimo periodo, a causa delle nuove politiche aziendali delle banche italiane, questo fenomeno è aumentato in maniera esponenziale. E sono ben oltre 5 milioni i cittadini italiani che si ritrovano a vivere in località orfane di filiali ed ATM.

Si tratta di una vera e propria catastrofe, soprattutto per coloro i quali hanno difficoltà ad utilizzare la tecnologia e, in alcuni casi, anche paura di truffe. Tutto ciò sta avvenendo perché si vuole ottimizzare i costi di gestione delle aziende e, poi, c’é l’obiettivo comune dell’abbandono del denaro contante. Ed a pagarne le spese sono sempre i cittadini.

Ora, poi, è arrivata una nuova batosta per questi ultimi. Sì, perché si sono ritrovati dinanzi un divieto, da parte di Poste Italiane, assurdo di cui abbiamo dato cenno in apertura. Per questo motivo, vogliamo parlarvene in modo tale che possiate venirne a conoscenza e non disperarvi nel momento in cui vi troviate ad affrontarlo. Scopriamolo insieme.

Postamat: addio prelievi per un divieto di Poste!

Ebbene sì, avete capito benissimo. E, in particolar modo, ad essere interessati da questo problema assurdo, sono i clienti di PostePay, quella che è la carta maggiormente utilizzata dai cittadini italiani per acquisti online, ma anche per prelevare, depositare ed inviare denaro contante tramite ricariche o bonifici. Insomma, è un ottimo e validissimo strumento.

Purtroppo, però, alcuni utenti hanno riscontrato una problematica assurda che riguarda i prelievi di contante presso gli ATM postali. In particolar modo, questi problemi sono stati riscontrati in determinati orari della giornata. Il momento meno propizio per recarsi presso uno sportello Postamat è sicuramente la notte.

Si leggerà che il servizio è momentaneamente non disponibile per motivi tecnici. E questi riguardano manutenzione ed aggiornamento del sistema. Ogni giorno si avrà lo stesso problema, ma durerà soltanto pochissimi minuti. Invece, ogni secondo giorno lavorativo della settimana, gli orari imposti da Poste per la manutenzione, vanno dalle 2.00 alle 4.00 del mattino. Attenzione, però, perché oltre il prelievo all’ATM, non si potranno fare neanche operazioni tramite App e pagamenti Pos.