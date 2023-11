Internet, da oggi naviga solo così: hai tantissimi vantaggi I Puoi fare un sacco di cose gratis

Da adesso in poi potrai utilizzare internet e navigare solo in questo modo. I vantaggi che ne potrai trarre sono veramente tantissimi. Si possono anche fare molte cose, in maniera completamente gratuita.

Utilizzare internet è qualcosa che facciamo tutti in maniera quotidiana. Poter navigare in qualunque momento della giornata, per ognuno di noi è qualcosa che ad oggi è veramente scontato. Lo facciamo non solo dal proprio computer, ma anche da tablet e smartphone, con un mondo di connessioni sempre attive.

La cosa realmente strana sarebbe rimanere disconnessi anche per pochi minuti nell’arco della giornata. Per poter comprendere cosa intendiamo, basta pensare alle rare volte in cui le compagnie telefoniche o alcune piattaforme presentano delle problematiche, che non ce ne permettono l’utilizzo. Quello che se ne ottiene è il caos più totale.

Termine, o meglio acronimo con cui abbiamo imparato a fare i conti in un mondo sempre più digitalizzato è VPN. Ovvero delle reti virtuali privati, che permettono di creare connessioni e di condividere un gran numero di dati, senza il rischio che essi cadano in mani sbagliate. Si ricorda quanto sia importante sul web, riuscire a proteggere i propri dati durante la navigazione, per evitare che essi entrino in possesso di malintenzionati della rete.

Le app VPN per Google attualmente sembrano offrire la migliore soluzione di navigazione sicura. Proprio quello che si cerca dalla connessione web.

Come funzionano le app VPN per Google

Si tratta di app leggere che possono essere installate all’interno di Google Chrome e che ne vanno a modificare alcune funzionalità, ovvero ad aggiungerne alcune. Non essendo delle App autonome non è possibile avviarle da sole. Le VPN sono in grado di creare un tunnel crittografato per quello che riguarda lo spazio in cui si naviga sul web

Molto utilizzare sui servizi di messaggistica, ma anche nella gestione degli e-commerce, vanno a proteggere i dati che si rilasciano sul web ogni volta che si naviga. Proprio il maggior grado di sicurezza che la VPN utilizza, in genere genera il bisogno di autorizzazioni aggiuntive, come quando si lavora da casa sul sito aziendale e occorre che venga data l’autorizzazione per l’accesso.

Le migliori VPN per Google

Numerose sono le VPN che possono rendere migliore la propria esperienza di Google. La prima è la NordVPN molto semplice da utilizzare per una sicura crittografia dei dati che inserisci sul web e le tue conversazioni. Express VPN di utilizzo molto popolare, gode di un gran numero di download ogni giorno.

Molto apprezzate anche VPN Surfshark in grado di selezionare le migliori offerte possibili per qualsiasi tipologia di tariffa. Ricordiamo che per utilizzare le VPN è indispensabile procedere con il loro download. Google non ha alcuna VPN integrata.