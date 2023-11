Amazon, esplode la bufera: occhio quando fai acquisti I Ti fregano in questo modo

Esplode la bufera Amazon, attenzione a quando si fanno i propri acquisti, si rischia di commettere un grave errore. Ti fregano in questo modo e non lo sai ancora.

Amazon è il colosso dell’e-commerce, la più grande piattaforma su cui è possibile acquistare prodotti di qualsiasi genere online. Un grande negozio che si può consultare in maniera molto semplice, attraverso il proprio smartphone, o un qualunque dispositivo dotato di connessione internet. Ciò che si acquista su Amazon non arriva solo dai magazzini Amazon, ma anche da venditori terzi, che decidono di sfruttare la grande visibilità che la piattaforma offre.

Un vero e proprio fenomeno mondiale che spesso permette di acquistare prodotti a un prezzo di gran lunga minore rispetto ai classici negozi fisici, soprattutto permette di procedere paragonando le diverse offerte, per riuscire a trovare quelle più convenienti. La piattaforma è una vera e propria panacea per gli acquisti direttamente da casa, uno shopping semplice e anche piuttosto sicuro.

Nonostante Amazon fosse già piuttosto noto, durante la pandemia Covid l’utilizzo da parte della popolazione mondiale è aumentato in maniera smisurata. Si ricordano le tante proteste dei corrieri che durante quel periodo hanno dovuto lavorare molto di più del solito.

Acquistare sull’e-commerce più grande del mondo è molto semplice, ma come è possibile distinguere i prodotti di elevata qualità da quelli che invece difficilmente accontenteranno il compratore? In genere si utilizzano le recensioni, ma sono efficaci come sembra?

Leggere le recensioni per acquistare il prodotto

Questo è un comportamento comune a tutti i consumatori, che utilizzano Amazon, ma anche tutti gli altri e-commerce. Leggere le recensioni è l’equivalente di chiedere a chi ha già acquistato il prodotto sia o meno soddisfatto. Si tratta di uno dei modi più semplici e comuni di agire.

Per scegliere tra 2 prodotti si procede leggendo le recensioni. Amazon permette di lasciare un voto in termini di stelline a chi lascia una recensione e più è alto il numero di stelline e migliore dovrebbe essere il prodotto che si acquista. Ma è veramente un metodo efficace?

Bloccate 200 milioni di recensioni false

Amazon chiede maggiore collaborazione sia ai venditori di terze parti che ai compratori del web. Nello scorso anno sono state più di 200 milioni le recensioni false che sono state bloccate dalla piattaforma. Una pratica questa che purtroppo è molto comune ed è promossa dagli stessi venditori.

Questi chiedono, offrendo il rimborso del prodotto, oltre a una piccola percentuale di guadagno, di acquistare i loro prodotti e di lasciare una recensione positiva, al fine di far salire il prodotto in posizione nelle ricerche degli utenti. Un sistema questo che danneggia sia Amazon che gli altri venditori. In buona sostanza anche fidarsi delle recensioni non è poi così semplice,