Unicredit, bellissimo gesto verso i più giovani: l’hanno annunciato proprio adesso

E’ partito ufficialmente nelle scorse ore un progetto importantissimo il cui nome è PEPE e vede, come protagonista principale, Unicredit.

Ebbene sì, uno dei tre maggiori Istituti di Credito italiani, si dimostra vicino ai cittadini e, in particolar modo, a chi è in difficoltà. E’ una bellissima notizia dopo mesi in cui il racconto delle notizie verteva soltanto su moltissimi disagi che i cittadini dovevano subire a causa delle politiche aziendali dei vari gruppi bancari.

Queste, infatti, hanno avviato quella che può essere definita una vera e propria rivoluzione digitale. Si vuole dare maggiore spazio a quelli che sono i servizi digitali, sopprimendo, in toto o in parte, quelle che sono le filiali fisiche a cui tantissimi cittadini italiani sono affezionati. Per non parlare, poi, degli sportelli Bancomat.

Si è registrata una vera e propria mattanza di questi presidi bancari territoriali. Pensate che, negli ultimi dieci anni se ne sono persi la metà e, soprattutto nell’ultimo periodo, si è dovuto far fronte ad una penuria esagerata. Quando gli utenti riescono a trovare uno sportello bancomat, ad esempio, gli sembra di stare nel deserto e di avere un miraggio.

Ma questo è totalmente un altro discorso ed ora, finalmente, si può gioire. Sì, perché Unicredit, grazie a questo progetto presentato lo scorso 22 novembre, darà vita a degli aiuti assurdi. Ed i giovani, come già accennato, saranno al centro del progetto. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta e quali aiuti verranno messi in campo.

“Promuovere Engagement di comunità contro la Povertà Educativa”: ecco il vero nome del progetto in questione.

E’ questo il significato dell’acronimo PEPE. In realtà, Unicredit non è il protagonista principale, bensì è l’ente finanziatore. Ovvero, darà il giusto sostegno economico al progetto, all’iniziativa importantissima, messo su dalla Caritas italiana. Si focalizzerà sulla povertà educativa di tantissimi giovani. E, c’é da dire che questa è in fortissimo aumento.

Sono molti, infatti, i giovani che non studiano e non lavorano. Inoltre, molti non focalizzano la loro attenzione neanche sulla formazione. La fase sperimentale dell’iniziativa arriverà in cinque diocesi italiane, da Caltanissetta a Roma, passando per Modena, Mantova e Pavia. Ci saranno interventi mirati e personalizzati a seconda dei vari casi.

L’obiettivo è quello di promuovere iniziative volte ad istruire, educare per combattere la povertà e le disuguaglianze. Il tutto verrà finanziato dal Fondo Carta Etica di Unicredit che già ha reso possibile, negli anni, numerosissimi interventi a sfondo sociale. Secondo quanto dichiarato proprio da un portavoce dell’Istituto di Credito, questa è una delle prerogative di Unicredit.