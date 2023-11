Spazio, mega esplosione solare catastrofica per la Terra I Blackout questo giorno in tutto il mondo

Siamo spesso abituati a considerare il sole come un elemento benefico nella vita di ogni giorno; il sole è fonte di vita, di benessere, è quanto permette assieme all’acqua la vita sul nostro pianeta Terra.

Senza il sole l’intera catena alimentare non avrebbe senso, non esisterebbe; e non è un caso come molti adorino il sole alla pari di una divinità, di un dio portatore di via. Tuttavia, proprio come le divinità, il Sole può anche essere un dio maligno. Un sole nero, una stella oscura se vogliamo. Proprio infatti dal Sole proviene una possibile minaccia per la razza umana sulla terra. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Nel caso in questione piccoli punti neri, presenti sulla superficie del Sole, potrebbero essere i prodromi di violente conseguenze per la Terra. Infatti si tratta di segnali di esplosioni di energia che, dirette verso la terra, potrebbero causare violente tempeste geomagnetiche; una minaccia non da poco per i satelliti in orbita e in generale per la rete elettrica utilizzata dai paesi sviluppati.

Le macchie solari compaiono sul sole, perchè sono leggermente meno calde della superficie della stella; sono di solito aree associate ad un’intensa attività a base di brillamenti solari e altri fenomeni astronomici. Si parla, nell’insieme, di tempeste solari sprigionate dal sole.

Tecnicamente, per quanto concerne la terra, si compongono di ampie nuvole di gas elettrificato lanciate nello spazio e capaci di attraversare migliaia di chilometri, giungendo sino alla Terra. In questo caso interferiscono coi campi magnetici, mandando fuori uso strumentazioni elettroniche come il GPS, i satelliti in generale, le telecomunicazioni e la rete elettrica nel suo insieme. Magra consolazione: le tempeste solari generano bellissime autore.

Le tempeste solari delle prossime settimane, tutti i dettagli

In questo caso la macchia solare è talmente grande, talmente larga che sta intaccando il sole stesso, lo sta alterando leggerissimamente. Le due eruzioni solari più vicine a noi, nominate M e X, potrebbero giungere sulla terra a breve, nei prossimi giorni. M potrebbe causare interruzioni alle onde radio nelle regioni dei Poli e piccole tempeste solari, mentre X potrebbe potenzialmente – non è però il caso di fare allarmismi – causare blackout radio sull’intero pianeta e radiazioni solari che durerebbero molto a lungo.

Il meteorologo del Minnesota Chris Wicklund si è dichiarato impressionato dalla situazione odierna, commentando di non aver mai visto macchie solari tanto grandi sul Sole. Si tratta di interi cicli ai quali il Sole viene sottoposto, solitamente della durata di 11 anni ciascuno. In questo caso il ciclo corrente è il venticinquesimo e continuerà sino al 2030, dopo essere iniziato nel 2019.

In realtà è possibile conoscere in quale fase si trova il sole proprio contando il numero delle macchie solari; più ve ne sono, più il ciclo è nelle sue fasi finali. Il numero infatti aumenta negli ultimi anni. Il tutto appare correlato allo spostamento dei campi magnetici del sole.