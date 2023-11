Lavatrice, il trucco della mamma riduce la bolletta del 62% I Basta girare una manopola

Ci sono tantissimi modi per poter poter ottenere una buona, ottima dose di risparmio, utilizzando comunque la lavatrice nelle abitazioni.

Ma il trucco che vogliamo svelarvi è qualcosa di davvero impressionante. Vi consentirà, infatti, di tenere veramente bassi i suoi consumi. Pensate, che supererete il 60% di risparmio. E’ una percentuale davvero altissima, non credete? Ma bisogna andare per gradi. Ebbene sì, perché c’é da dire che la lavatrice non è il solo elettrodomestico energivoro presente in casa.

Ebbene sì, chi più chi meno, tutti i dispositivi nelle abitazioni hanno un peso in bolletta enorme. Soprattutto in questo periodo in cui i costi dell’energia elettrica sono tornati ad aumentare. Pensiamo ai rincari dello scorso ottobre, all’inizio dell’autunno ed a a quelli previsti proprio in inverno a causa del conflitto in Medio Oriente.

Per fortuna, però, che c’é ancora il Bonus Bollette ad aiutare le famiglie in difficoltà. ma se si vuole ottenre ancora maggiore risparmio, ecco che bisogna affidarsi ai tantissimi trucchetti che ci sono in giro. Volano come farfalle e bisognerebbe afferrarli al volo con la rete cattura farfalle. Sono occasioni da cogliere al volo che consentono di ridurre drasticamente i consumi in casa.

E quello di cui vogliamo parlarvi in questo articolo è un trucchetto geniale che riguarda la lavatrice e farà ridurre i consumi ed i costi del 62% se seguito alla lettera. A svelarlo a tutti è stata una mamma di due figli piccoli che non riusciva più a far quadrare quelli che sono i conti della propria famiglia. Vediamolo insieme e siamo sicuri che ci ringrazierete.

Una mamma ha svelato un trucco fantastico per abbattere i consumi della lavatrice!

In realtà, più che di un trucco, si tratta di individuare quello che è un pulsante completamente sconosciuto alla maggioranza degli utenti che utilizza questo apparecchio divenuto, nel tempo, indispensabile. Possiamo dire, per questo motivo, che si tratta di un pulsante, una manopola completamente segreti.

Dovete sapere che, le lavatrici arrivano nelle vostre abitazioni con delle impostazioni già predefinite. Ma non è detto che queste siano funzionali al fabbisogno ed alle esigenze delle famiglie che le acquistano. Ed ecco che viene in soccorso il “trucco della mamma” E questo riguarda la temperatura alla quale partirà sempre la lavatrice.

Secondo lei, la temperatura pre impostata è intorno ai 40° centigradi. Ma, per ottenere il risparmio, questa va abbassata e non di poco. Bisognerà portare la manopola che regola la temperatura di lavaggio a 20° centigradi. E no, non preoccupatevi, perché il bucato risulterà spettacolare, pulito ed igienizzato. In questo modo, però, le lavatrici avranno bisogno di meno energia per riscaldare l’acqua e si otterrà un risparmio effettivo del 62%. Provare per credere!